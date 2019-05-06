"Постоянно издевается надо мной": Регина Тодоренко пожаловалась на Топалова (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают отдыхать в Турции вместе со своим сыночком – Михаилом. При этом пара зря времени не теряет. Телеведущая и певец не просто нежатся под лучами солнца на пляжах, а отдыхают активно. К примеру, Топалов играет в футбол. А Регина "наматывает круги" с ребенком, постоянно находясь в движении. И кстати, пара отправилась на отдых со своими родственниками, которые всячески помогают молодым родителям.

Тодоренко и Топалов подчеркнули, что поездка пошла им только на пользу. Они хоть немного отдохнули. А Топалов отметил, что настроение его улучшилось – результат на лицо.

Помимо пляжных фото в купальниках и у моря, Регина и Влад также делятся забавными моментами с отдыха в разделе сториз на своих instagram-страничках. К примеру, Регина Тодоренко недавно записала короткий видеоролик, похваставшись высоким уровнем английского своего избранника. Топалов действительно свободно разговаривает на английском.

Сама же Тодоренко отметила, что супруг постоянно издевается над ней.

"Постоянно издевается надо мной, мол, "чего ты включаешь американский акцент", - жалуется Тодоренко. Соответствующее видео опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Также следует отметить, что Регина очень стильно одета. На телеведущей – пиджак сочного желтого цвета, а также черный топ. Волосы собраны в пушистый хвост. Топалов выбрал более спортивный образ, но также в желтых тонах.

Напомним, ранее Влад Топалов сделал очень трогательный пост, который посвятил своему сыну. Певец опубликовал фото с малышом, держа его на руках. "Моя любовь", - нежно отметил Топалов.

А до этого Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом.