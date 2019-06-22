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Пошла жара: Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках


Артистки совместили работу с пляжным отдыхом

Участница украинской группы НеАнгелы Слава Каминская сейчас переживает непростой период в жизни - певица находится в процессе развода с мужем Эдгаром Каминским, к тому же, информация попала в сеть и СМИ и активно обсуждается. Однако артистка старается не унывать и находит утешение и отвлечение в работе. Так, на днях группа дала концерт в Одессе, а солистки не упустили возможность заодно и позагорать и поплавать в море.

На своей странице в Instagram Слава поделилась горячим снимком с коллегой по группе Викой - девушки запечатлены сидящими на шезлонгах на пляже, при этом Каминская обнимает Смеюху за плечи. Красотки покоряют своими стройными точеными фигурами, а также трендовыми купальниками - Слава примерила леопардовый принт, а Вика выбрала раздельный костюм желтого цвета.

"Я рождена для любви, в душе АГонь, а в руках мимоза", - написала Каминская.

Фото: Слава и Вика из НеАнгелов (instagram.com/babaslavka)

Виктория тоже опубликовала несколько красочных фото, на которых демонстрирует свои соблазнительные формы во всей красе.

"Так и хочется сейчас запеть "Ибица - и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья". И с разбегу в море посла этих строк... Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. P.S. А желтый цвет я особенно люблю летом", - поделилась артистка.

 

Фото: Вика из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

Подписчики пришли в восторг от горячих снимков и волнующих изгибов девушек и засыпали их комплиментами.

  • Русалки-красотки 
  • Наша Одесса, девочки -красотки 
  • Красивые девочки
  • Вот смотрю на Вас и не понимаю чего мужикам не хватает
  • Уфффф, девчонки 
  • А худа яка, гарна!!!
  • Ответить
  • Слава красава!
  • Рыжая Красотка 
  • Пошла жара
  • Вы красивая, таких единицы! А голос 
  • Девченочки-красоточки!!!!
  • Красуні!!! Кожна по своєму особлива!!!
  • Шикарна жінка!
  • Яркие любимые красотки
  • Какие девчата,  Огонь
  • Животик- мечта!!!
  • А фигуууууура какая, мммммм
 

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов показала пикантный кадр топлес. Певица с юмором попросила ее раздеть, развязав шлейки на платье.

Кстати, Слава из группы НеАнгелы обожает публиковать забавные фото своих малышей – Лауры и Леонарда. Она умилила сеть совместным снимком дочки и сына на прогулке.

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