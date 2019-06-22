Пошла жара: Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках

Артистки совместили работу с пляжным отдыхом
Участница украинской группы НеАнгелы Слава Каминская сейчас переживает непростой период в жизни - певица находится в процессе развода с мужем Эдгаром Каминским, к тому же, информация попала в сеть и СМИ и активно обсуждается. Однако артистка старается не унывать и находит утешение и отвлечение в работе. Так, на днях группа дала концерт в Одессе, а солистки не упустили возможность заодно и позагорать и поплавать в море.
На своей странице в Instagram Слава поделилась горячим снимком с коллегой по группе Викой - девушки запечатлены сидящими на шезлонгах на пляже, при этом Каминская обнимает Смеюху за плечи. Красотки покоряют своими стройными точеными фигурами, а также трендовыми купальниками - Слава примерила леопардовый принт, а Вика выбрала раздельный костюм желтого цвета.
"Я рождена для любви, в душе АГонь, а в руках мимоза", - написала Каминская.
Фото: Слава и Вика из НеАнгелов (instagram.com/babaslavka)
Виктория тоже опубликовала несколько красочных фото, на которых демонстрирует свои соблазнительные формы во всей красе.
"Так и хочется сейчас запеть "Ибица - и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья". И с разбегу в море посла этих строк... Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. P.S. А желтый цвет я особенно люблю летом", - поделилась артистка.
Фото: Вика из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)
Подписчики пришли в восторг от горячих снимков и волнующих изгибов девушек и засыпали их комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из НеАнгелов показала пикантный кадр топлес. Певица с юмором попросила ее раздеть, развязав шлейки на платье.
Кстати, Слава из группы НеАнгелы обожает публиковать забавные фото своих малышей – Лауры и Леонарда. Она умилила сеть совместным снимком дочки и сына на прогулке.