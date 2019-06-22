Пошла жара: Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках

Участница украинской группы НеАнгелы Слава Каминская сейчас переживает непростой период в жизни - певица находится в процессе развода с мужем Эдгаром Каминским, к тому же, информация попала в сеть и СМИ и активно обсуждается. Однако артистка старается не унывать и находит утешение и отвлечение в работе. Так, на днях группа дала концерт в Одессе, а солистки не упустили возможность заодно и позагорать и поплавать в море.

На своей странице в Instagram Слава поделилась горячим снимком с коллегой по группе Викой - девушки запечатлены сидящими на шезлонгах на пляже, при этом Каминская обнимает Смеюху за плечи. Красотки покоряют своими стройными точеными фигурами, а также трендовыми купальниками - Слава примерила леопардовый принт, а Вика выбрала раздельный костюм желтого цвета.

"Я рождена для любви, в душе АГонь, а в руках мимоза", - написала Каминская.

Фото: Слава и Вика из НеАнгелов (instagram.com/babaslavka)

Виктория тоже опубликовала несколько красочных фото, на которых демонстрирует свои соблазнительные формы во всей красе.

"Так и хочется сейчас запеть "Ибица - и сердце стало биться чаще, и я вам всем желаю счастья". И с разбегу в море посла этих строк... Хотя Басков с Киркоровым для клипа выбрали другое место. P.S. А желтый цвет я особенно люблю летом", - поделилась артистка.

Фото: Вика из НеАнгелов (instagram.com/vikanablack)

Подписчики пришли в восторг от горячих снимков и волнующих изгибов девушек и засыпали их комплиментами.

Русалки-красотки

Наша Одесса, девочки -красотки

Красивые девочки

Вот смотрю на Вас и не понимаю чего мужикам не хватает

Уфффф, девчонки

А худа яка, гарна!!!

Ответить

Слава красава!

Рыжая Красотка

Пошла жара

Вы красивая, таких единицы! А голос

Девченочки-красоточки!!!!

Красуні!!! Кожна по своєму особлива!!!

Шикарна жінка!

Яркие любимые красотки

Какие девчата, Огонь

Животик- мечта!!!

А фигуууууура какая, мммммм

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов показала пикантный кадр топлес. Певица с юмором попросила ее раздеть, развязав шлейки на платье.

Кстати, Слава из группы НеАнгелы обожает публиковать забавные фото своих малышей – Лауры и Леонарда. Она умилила сеть совместным снимком дочки и сына на прогулке.