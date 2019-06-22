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Пішла жара: Слава й Віка з НеАнгелів захопили розкішними фігурами в купальниках


Артистки поєднали роботу з пляжним відпочинком

Учасниця української групи НеFнгели Слава Камінська зараз переживає непростий період в житті - співачка знаходиться в процесі розлучення з чоловіком Едгаром Камінським, до того ж, інформація потрапила в мережу і ЗМІ і активно обговорюється. Однак артистка намагається не сумувати і знаходить розраду і відволікання в роботі. Так, днями група дала концерт в Одесі, а солістки не упустили можливість заодно і позасмагати і поплавати в морі.

На своїй сторінці в Instagram Слава поділилася гарячим знімком з колегою по групі Вікою - дівчата зображені, коли на шезлонгах на пляжі, при цьому Камінська обіймає Сміюху за плечі. Красуні підкорюють своїми стрункими точеними фігурами, а також трендовими купальниками - Слава приміряла леопардовий принт, а Віка вибрала роздільний костюм жовтого кольору.

"Я народжена для любові, в душі АГонь, а в руках мімоза", - написала Камінська.

Фото: Слава й Віка з Неангелів (instagram.com/babaslavka)

Вікторія теж опублікувала кілька барвистих фото, на яких демонструє свої спокусливі форми у всій красі.

"Так і хочеться заспівати "Ібіца - і серце стало битися частіше, і я вам всім бажаю щастя". І з розгону в море посла цих рядків... Хоча Басков з Кіркоровим для кліпу вибрали інше місце. P. S. А жовтий колір я особливо люблю влітку", - поділилася артистка.

 

Фото: Віка з Неангелів (instagram.com/vikanablack)

Підписники прийшли в захват від гарячих знімків і хвилюючих вигинів дівчат і засипали їх компліментами.

  • Русалки-красуні
  • Наша Одеса, дівчатка -красуні
  • Красиві дівчата
  • Ось дивлюся на Вас і не розумію чого мужикам не вистачає
  • Уфффф, дівчата
  • А лиха яка, гарна!!!
  • Відповісти
  • Слава красава!
  • Руда Красуня
  • Пішла жара
  • Ви красива, таких одиниці! А голос
  • Девченочки-красоточки!!!!
  • Красуні!!! Кожна по своєму особлива!!!
  • Шикарна жінка!
  • Яскраві улюблені красуні
  • Які дівчата, Вогонь
  • Животик - мрія!!!
  • А фигуууууура яка, мммммм
 

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів показала пікантний кадр топлес. Співачка з гумором попросила її роздягнути, розв'язавши шлейки на сукні.

До речі, Слава з групи НеАнгели обожнює публікувати кумедні фото своїх малюків – Лаури і Леонарда. Вона умилила мережу спільним знімком дочки і сина на прогулянці.

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