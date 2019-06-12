"Самому до сих пор не верится": Эдгар Каминский разоткровенничался о разводе со Славой

Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Муж певицы попросил с уважением отнестись к его решению

Муж участницы группы НеАнгелы Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский на днях открыл собственную клинику и похвастался этим достижением в Instagram. В посте он поблагодарил людей, которые помогли ему добиться этой цели, и среди них не было его жены. Как стало известно около недели назад, супруги разводятся, однако то, что мужчина даже не упомянул ее имени, вызвало много гневных комментариев у фанатов. Эдгар решил прояснить ситуацию и впервые откровенно прокомментировал их расставание.

Он опубликовал совместное фото со Славой и отметил, что за все ей благодарен, а также объяснил, почему не отметил ее в посте про клинику.

"Прочел много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю. Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие", - написал Каминский.

Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Мужчина заявил, что решение о разводе было обдуманным, к тому же, это уже второй раз в их браке.

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"Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это мое решение, мой поступок и мой вывод. Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали)", - поделился доктор.

По словам Эдгара, поклонники не смогут понять настоящую причину их расставания, поскольку не знают их и их семью, и попросил с уважением относиться к их решению.

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"Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится", - сообщил муж артистки.

Он призвал пользователей сети проявить уважение и не давать непрошеных советов.

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"Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях", - подытожил Каминский.

Напомним, пара воспитывает двоих детей - 4-летнего Леонарда и трехлетнюю Лауру.

Фото: Слава Каминская с мужем (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Публикация вызвала бурную реакцию среди его подписчиков, которые поспешили высказать свое мнение.

"Это дело очень деликатное и обсуждению не подлежит, конечно обидно за деток, но я уверенна что Слава и Эдгар сделают все что бы они были счастливы и не сомневались в обоюдной любви к ним"

"Отношения, это всегда дело двоих. Просто пожелаю вам сил вдвоем. Всегда сложно не впадать в оскорбления и претензии. Хорошо, что вы друг у друга были: и такие дети замечательные и научились друг у друга чему-то, уверена"

"Риса справжнього чоловіка...поважати матір своїх дітей, незалежно від обставин..все інше-інтимне, там немає місця чужим носам"

"Достойно! А то всем прям отчеты давай и объяснения. Как сказал классик: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. У вас была счастливая семья, теперь, вы правильно указали - главное сделать счастливыми детей! Удачи!"

"Очень-очень жаль... вот правда, как за родных расстроена( но вам конечно виднее! Надеюсь, только не будет публичных выливанием грязи друг на друга! Удачи вам обоим!"

"Эдгар! Уважаю Вас и Славу. И этот пост подтверждение Вашему здравому смыслу. Всё в жизни случается.... печалька конечно..... но!!!!! Все живы - здоровы, а это- главное))"

"Какие мудрые,взвешенные,с большим уважением к окружающим,слова которые не может сказать каждый. Нужно набраться смелости, мудрости, чтоб написать текст, которые прочитают миллионы. Браво, что даёте максимально честно и уверенно свой ответ. Любви и добра Вам и деткам"

"Едгар, правильно написали.То особисто Ваші відносини, а дітки то є наше щастя. Дуже поважаю Вас і вашу позицію. Так буває, це життя. Щастя Вам і вашим діткам"

Скриншот комментариев (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Напомним, ранее Эдгар Каминский показал, как проводит время с сыном Леонардом без жены.

Позже Слава Каминская завуалированно высказалась о разводе, давая понять, что настроена позитивно и грустить на публику не намерена.

К слову, Слава Каминская призналась, что иногда ей бывает сложно справиться с эмоциональным напряжением и она обращается за помощью к психотерапевту.