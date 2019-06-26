"Пошла жара": 25-летняя девушка Виктора Павлика ответила на слухи об их свадьбе

Виктор Павлик женится? Такими заголовками пестрят многие СМИ. Избранницей стала 25-летняя пиар-директор артиста Екатерина Репяхова. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина", дозвонились к девушке, чтобы узнать, правда ли это.

"Нет, свадьба, конечно, не планируется. Это кто-то придумал все. Мне звонят, поздравляют со свадьбой. Зачем такое делать, если даже близко никогда вообще не было такого разговора", – рассказала эксклюзивно в эфире "Ранку з Україною" возлюбленная Виктора Павлика, Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Свои 3-летние отношения с девушкой 54-летний Виктор Павлик никак не комментирует. А вот Екатерина их никак и не скрывает. В своем Instagram она всегда выкладывает совместные фотографии с любимым.

"Конечно, мы с Виктором уже очень давно вместе. Мы знаем, кто мы есть друг другу, так что это в принципе самое главное для нас", – отметила в интервью каналу "Украина" девушка.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Но теперь для Виктора есть повод подумать о четвертой свадьбе.

"Нам штамп в паспорте пока не нужен. Я не знаю, может теперь мы уже и подумаем обо всем этом, если пошла такая жара", – призналась любимая Виктора Павлика.

Напомним, до этого возлюбленная Павлика рассказала резонансные детали их романа. К примеру, выяснилось, что девушка увлекается творчеством своего избранника еще с детства. У девушки даже есть уникальный снимок из детства с Павликом.