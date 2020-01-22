Ким Кардашьян в экстремально узкой кожаной юбке подчеркнула пышные формы - как в этом ходить?

Ким Кардашьян обожает перемены в стиле (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким не упускает ни одной возможности блеснуть эффектными формами

Ким Кардашьян не перестает одновременно восхищать и удивлять многомиллионную армию поклонников смелыми образами. Как известно, 39-летняя звезда реалити-шоу о жизни своей семьи отдает предпочтение исключительно облегающим и максимально соблазнительным нарядам. Даже появление на социальных шоу не является исключением.

На данный момент Ким занимается созданием документального фильма, тема которого никак не вяжется с гламурной жизнью красотки - судьбы американских заключенных. Документальная лента будет длиться два часа. Главные герои в ней - реальные люди, осужденные на длительные сроки. Они будут рассказывать, как ведут борьбу за справедливость. На данный момент Ким организовала масштабный промо-тур, появляясь на десятках ТВ-каналах и различных шоу. Ким подчеркивает, что лично занималась проблемами заключенных, которые, по их мнению, отбывают незаконный срок. Для этих целей Кардашьян наняла группу профессиональных юристов, которые посещали тюрьмы и общались там с людьми.

Так, о своем новом проекте Ким на днях рассказала на пресс-конференции ТСА в Малибу. Кроме того, светская львица с важной миссией появилась в социальном шоу “The Justice Project” где также рассказала о проекте. К слову, после успешной “акции” Кардашьян отправилась со знакомыми в ресторан, чтобы отпраздновать успех.

Эффектная Ким Кардашьян (скриншоты: twitter.com/KimKLegion)

При этом, как обычно, внимание модных СМИ было приковано к очередному вызывающему образу Ким. Для важного “социального” выхода супруга Канье Уэста выбрала эффектный аутфит с весьма непривычным, но удачным сочетанием текстур. В новом образе Кардашьян сочетает облегающий плюшевый свитер цвета хаки с экстремально облегающей юбкой из черной искусственной кожи. Юбка длины миди имеет разрез до колена. А иначе в ней просто невозможно было бы ходить - настолько наряд плотно облегает пышные формы своей обладательницы.

Образ довершают велюровые ботильоны на шпильке и с острым носком. Кстати, обувь от бренда Balenciaga. И называется такая модель “Knife boots” (дословно - ботинки-ножи) из-за очень острых носков. Стоимость такой пары составляет 1,290 долларов.

Скриншоты: instagram.com/kimkardashiansnap

Для столь самодостаточного образа Кардашьян решила не подбирать любимые массивные украшения с максимум блеска. Светская дива отдала предпочтение неброским сережкам. Волосы Ким уложила в крупные локоны, макияж сделан с акцентом на глаза.

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