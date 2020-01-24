Максимально соблазнительна: Ким Кардашьян учит, как подчеркнуть пышные формы и изгибы "в нужных местах"

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вновь выбрала облегающие вещи

Ким Кардашьян в очередной раз доказала свою любовь к облегающим нарядам. И если в прошлый раз для выхода 39-летняя красотка выбрала узкую юбку и объемный «верх», то в этот раз остановилась на максимально облегающих вещах.

Ким показала новое селфи из своей гардеробной, где сидит на полу. Узкие брюки из блестящей ткани коричневого оттенка и бронзовый гольф с блестящим отливом отлично подчеркнули, что формы знаменитости, как всегда, безупречны.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Волосы она заплела в косу – «фирменную» прическу Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли. А макияж сделала чувственный, с акцентом на губы. Образ получился весьма соблазнительным и дерзким, хотя подпись к нему Ким сделала нежной и трогательной. «Молюсь за то, чтобы что-то хорошее случилось в вашей жизни».

Как бы там ни было, но поклонников бизнесвумен в который раз взволновали не только слова, но и тонкая талия, пышная грудь и бедра Ким. Они наперебой принялись писать ей комплименты, поставив фото более 2 миллионов лайков.

Ким любит облегающие наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях Ким представила новую линию своей марки Skims, где снялась, как обычно, сама. А компанию ей составили девушки пышной комплекции. Все они выполняют асаны из йоги или стоят в атлетических позах, демонстрируя свои формы и изгибы. Таким образом, Ким в который раз подчеркнула, что красота многогранна, а с помощью ее вещей женщины любой комплекции могут смотреться соблазнительно. В линии есть модели всех размеров, включая 4X.

«Так взволнована представить Skims Stretch Satin. Новая коллекция ультра-роскошных вещей доступна в новых оттенках и в размерах XXS - 4X. Ткань очень эластичная, обладает соблазнительным блеском, чтобы подчеркнуть ваши изгибы во всех нужных местах…», – написала звезда.