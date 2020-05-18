Я пообещал: Никита Добрынин из Холостяк-9 серьезно намерен застраховать возлюбленную

Никита Добрынин и Даша Квиткова уже понемногу пользуются послаблением карантина в Украине. Победители романтического реалити Холостяк-9 на выходных отправились в один из столичных ресторанов. Также Даша наверстывает упущенное за пару месяцев домашней изоляции, посещая салоны красоты. Звездная пара также спешить делиться с поклонниками едва ли не каждым своим шагом. А также делятся забавными историями друг о друге. К примеру, выяснилось, что Добрынин как-то всерьез намеревался застраховать свою возлюбленную. И от этой идеи пока не отказывается!

Как отметила Даша, ее просто нельзя “оставлять одну на 5 секунд”. И Никита объяснил, в чем причина!

“Джей Ло застраховала свою попу, а я застрахую тебя - твою попу, твои руки… Потому что тебя нельзя оставить на три минуточки. Я вам расскажу историю. Просто мы сидим на диване, Даша уходит в ванную, проходит буквально полминуты и я слышу из ванной: “Ай, ой, помогите”. Даша ударилась пальцем!.. Пошла что-то делать на кухню, проходит две минуты: “Блин, я ударила локоть”. И поэтому я пообещал, что застрахую тебя”, - рассказывает Добрынин.

Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Кроме того, Холостяк-9 также рассказал, как легко бывает Квитковой “впарить” что-то в магазине. По словам Никиты, из салона красоты, у которого он ее ждал, Даша вынесла целый пакет различных “пробников” косметики. При этом девушка их купила.

“Моя Даша - подарок для маркетологов и продажников. Она была на процедурах и вышла с огромным пакетом всяких тюбиков. Если вы хотите что-то продать Даше, просто расскажите на словах, что это самое лучшее, это помогает держать вас в форме и благодаря этому сбудутся ваши мечты”, - шутит Добрынин.

К слову, на выходных Никита и Даша придумали оригинальную игру для влюбленных парочек, которые скучают на карантине.

На опубликованном видео Даша стоит спиной к Никите. Холостяк-9 рисует на голой спине возлюбленной различные узоры. А ей нужно почувствовать, что именно он нарисовал и изобразить этот рисунок на доске.

“Такого мы с Дашей ещё не делали. Придумали себе игру, для парочек это отличная идея”, - подписал новое видео телеведущий.