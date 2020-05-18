Я пообіцяв: Микита Добринін з Холостяк-9 серйозно має намір застрахувати кохану

Микита Добринін і Даша Квіткова вже потроху користуються послабленням карантину в Україні. Переможці романтичного реаліті Холостяк-9 на вихідних вирушили в один зі столичних ресторанів. Також Даша надолужує згаяне за пару місяців домашньої ізоляції, відвідуючи салони краси. Зіркова пара також поспішати ділитися з шанувальниками чи не кожним своїм кроком. А також діляться кумедними історіями один про одного. Приміром, з'ясувалося, що Добринін як-то всерйоз мав намір застрахувати свою кохану. І від цієї ідеї поки не відмовляється!

Як зазначила Даша, її просто не можна залишати одну на 5 секунд". І Микита пояснив, у чому причина!

“Джей Ло застрахувала свою попу, а я застрахую тебе - твою попу, твої руки... Бо тебе не можна залишити на три хвилиночки. Я вам розповім історію. Просто ми сидимо на дивані, Даша йде у ванну, проходить буквально півхвилини і я чую з ванної: "Ай, ой, допоможіть". Даша вдарилася пальцем!.. Пішла щось робити на кухню, проходить дві хвилини: "Блін, я вдарила лікоть". І тому я пообіцяв, що застрахую тебе", - розповідає Добринін.

Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Крім того, Холостяк-9 також розповів, як легко буває Квитковой "впарити" щось у магазині. За словами Микити, з салону краси, у якого він її чекав, Даша винесла цілий пакет різних "пробників" косметики. При цьому дівчина купила.

“Моя Даша - подарунок для маркетологів і продажників. Вона була на процедурах і вийшла з величезним пакетом всяких тюбиків. Якщо ви хочете щось продати Даші, просто розкажіть на словах, що це найкраще, це допомагає тримати вас у формі і завдяки цьому збудуться ваші мрії", - жартує Добринін.

До речі, на вихідних Микита і Даша придумали оригінальну гру для закоханих парочок, які нудьгують на карантині.

На опублікованому відео Даша стоїть спиною до Микити. Холостяк-9 малює на голій спині коханої різні візерунки. А їй треба відчути, що саме він намалював і зобразити цей малюнок на дошці.

“Такого ми з Дашею ще не робили. Придумали собі гру, для парочок це відмінна ідея", - підписав нове відео телеведучий.