"Поменять ухо": Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения

Фото: Дзидзьо (instagram.com/dzidzio)

Стало известно, что Дзидзьо все еще в больнице, и его ждет длительное лечение

После жестокого нападения украинский певец Михайло Хома, выступающий под псевдонимом Дзидзьо, в комментариях телевизионному каналу рассказал, сколько ему еще предстоит находиться в больнице и что именно лечат врачи. Об это стало известно в эфире "Сніданку з 1+1".

Почти две недели назад популярному исполнителю злоумышленниками были нанесены травмы, из-за которых артист Новый год и Рождество провел в больнице. Однако, говорить о выздоровлении фронтмена группы DZIDZIO еще слишком рано. По его словам, под наблюдением врачей он проведет еще полтора месяца, а потом последует реабилитация, которая продлиться еще как минимум полмесяца.

Фото: У певца повреждено ухо (instagram.com/dzidzio)

Причина, которая держит артиста в больнице весомая и может повлиять на дальнейшую его карьеру, ведь повредили ухо, в котором он обычно держит ушной монитор во время выступлений.

"К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше", - рассказал Дзидзьо о курсе лечения.

Использовать другое ухо для микрофона во время выступлений не очень хорошая идея, поскольку это может повлиять на качество концертов.

"А поменять ухо - это то же самое, что научиться левой рукой писать, то есть это привычка. Но не переживайте, ухо заживет, все будет хорошо", - объяснил Дзидзьо, надеясь на положительный исход лечения.

Видео: Дзидзьо поздравил с Рождеством своих поклонников так, как учил его отец (instagram.com/dzidzio)

Напомним, ранее стало известно, что дело с избиением Дзтдзьо получило неожиданный поворот.

Также мы писали, как поддержала певца Леся Никитюк, которая одной из первых отреагировала на нападение на Дзидзьо.

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Презентация комедии Дзидзьо (видео: РБК-Украина)