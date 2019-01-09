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"Поміняти вухо": Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 11:45
"Поміняти вухо": Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу
Фото: Дзідзьо (instagram.com/dzidzio)

Стало відомо, що Дзідзьо все ще в лікарні, і його чекає тривале лікування

Після жорстокого нападу український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, в коментарях телевізійному каналу розповів, скільки йому ще належить перебувати в лікарні і що саме йому лікують. Про це стало відомо в ефірі "Сніданку з 1+1".

Майже два тижні тому популярному виконавцю зловмисники нанесли травми, із-за яких артист Новий рік і Різдво провів у лікарні. Однак, говорити про одужання фронтмена гурту DZIDZIO ще занадто рано. За його словами, під наглядом лікарів він проведе ще півтора місяці, а потім піде реабілітація, яка триватиме ще як мінімум півмісяця.

&quot;Поміняти вухо&quot;: Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу

Фото: У співака пошкоджене вухо (instagram.com/dzidzio)

Причина, яка тримає артиста в лікарні вагома й може вплинути на його подальшу кар'єру, адже пошкодили вухо, в якому він зазвичай тримає вушної монітор під час виступів.

"До цього треба дуже обережно ставитися. Потрібно, щоб зажило. Тому що якщо неправильно заживе, може потрапити інфекція і можуть бути проблеми. Тому Новий рік і Різдво я провів у лікарні, щоб потім було краще", - розповів Дзідзьо про курс лікування.

Використовувати інше вухо для мікрофона під час виступів не дуже хороша ідея, оскільки це може вплинути на якість концертів.

"А поміняти вухо - це те ж саме, що навчитися лівою рукою писати, тобто це звичка. Але не переживайте, вухо заживе, все буде добре", - пояснив Дзідзьо, сподіваючись на позитивний результат лікування.

Відео: Дзідзьо привітав з Різдвом своїх шанувальників так, як вчив його батько (instagram.com/dzidzio)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що справа з побиттям Дзтдзьо отримала несподіваний поворот.

Також ми писали, як підтримала співака Леся Нікітюк, яка однією з перших відреагувала на напад на Дзідзьо.

А ще ми розповіли, що незважаючи на напад Дзідзьо заспівав для українців у новорічну ніч.

Презентація комедії Дзідзьо (фото: РБК-Україна)

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