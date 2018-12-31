Несмотря на избиение: DZIDZIO споет для украинцев в новогоднюю ночь

Фото: (instagram.com/dzidzio)

Певец исполнит композицию вместе с Олей Цибульской

После того, как 28 декабря популярного украинского исполнителя DZIDZIO избили в Киеве, артист сказал, что от полученных травм может потерять слух, потому вынужден отменить все концерты на месяц вперед. Однако, несмотря на это, украинцы все равно смогут увидеть любимого артиста в новогоднюю ночь.

Исполнитель примет участие в праздничном шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна", которое выйдет в эфире 31 декабря в 20:00. И поскольку такие грандиозные концерты записываются за несколько месяцев до Нового года, фанаты смогут услышать исполнение композиции DZIDZIO и Оли Цибульской.

Фото: (instagram.com/dzidzio)

По задумке режиссера проекта Елены Коляденко, артисты предстанут в кукольных образах. Михаил Хома будет в образе Кена, а Оля Цибульская - в образе Барби.

Помимо данных исполнителей, в праздничном шоу можно будет увидеть Олега Винника, Олю Полякову, Софию Ротару, Верку Сердючку, Настю Каменских, MONATIK, Макса Барских, Сергея Бабкина, Ирину Билык и прочих.

Напомним, Михаил Хома (Дзидзьо) прокомментировал нападение на него. Он сообщил, что на него напала группа из восьми человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым.

Сам же Мишков отрицает свою причастность к скандалу. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом. Артистов он обвинил в неуплате налогов.

Дзидзьо также отреагировал на развитие скандала. Он назвал нападение рейдерством, так как Мишков занимался вымогательством денег. Хома призвал всех артистов и правоохранителей помочь ему наказать нападавших.