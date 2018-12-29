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"Новый год тебе никто не испортит!": Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.12.2018 - 20:15
"Новый год тебе никто не испортит!": Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо
Фото: Леся Никитюк и Дзидзьо (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая выразила слова поддержки коллеге

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась в Instagram к своим поклонникам с призывом поддержать артиста Дзидзьо (Михаила Хому), на которого напали в пятницу, 28 декабря, и жестоко избили в Киеве. Инцидент произошел утром восле здания радиокомпании "Тавр". Музыкант получил серьезные телесные повреждения. 

Леся опубликовала совместное фото с музыкантом и попросила фанов подписаться на страницу Дзидзьо в соцсети и "залайкать" его. 

"Новый год тебе никто не испортит! Потому что у тебя есть Мы! Друзья, давайте поддержим своей любовью нашего дорогого артиста Дзидзьо все вместе. Давайте подпишемся на страницу бородача и будем его лайкать до тех пор, пока он не выздоровеет", - написала Никитюк. 

&quot;Новый год тебе никто не испортит!&quot;: Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая также поделилась с поклонниками фото Дзидзьо из больницы. 

&quot;Новый год тебе никто не испортит!&quot;: Леся Никитюк отреагировала на избиение Дзидзьо

Фото: Михаил Хома (Дзидзьо) в больнице (instagram.com/lesia_nikituk)

Как известно, после полученных ударов у Дзидзьо разорвана барабанная перепонка.

Напомним, Михаил Хома (Дзидзьо) прокомментировал нападение на него. Он сообщил, что на него напала группа из восьми человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым. 

Сам же Мишков отрицает свою причастность к скандалу. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом. Артистов он обвинил в неуплате налогов.

Дзидзьо также отреагировал на развитие скандала. Он назвал нападение рейдерством, так как Мишков занимался вымогательством денег. Хома призвал всех артистов и правоохранителей помочь ему наказать нападавших.

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Новости Украины Леся НикитюкDZIDZIOДзидзьо
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