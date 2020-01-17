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Полякова, Витовская и Зибров поделились рецептами борьбы с похмельем

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 17:06
Полякова, Витовская и Зибров поделились рецептами борьбы с похмельем
Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

Много воды и побольше калорийной пищи - главный секрет от звезд

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», Павел Зибров, Оля Полякова и Ирма Витовская признались, что поможет сохранить остроту ума при употреблении алкогольных напитков.

Отказаться от бокала вина за романтическим ужином или бокала пива во время просмотра матча любимой команды не каждому под силу. Однако иногда бывает, что чувство меры теряется. Певец Павел Зибров раскрывает секрет, что следует съесть перед застольем.

Полякова, Витовская и Зибров поделились рецептами борьбы с похмельем

Павел Зибров

«Надо какие-то бутерброды со сливочным маслом есть, можно рыбу, колбасу, что угодно. Побольше масла», – делится советом Павел Зибров. Дело в том, что жирная пища помешает алкоголю быстро всасываться в кровь, поэтому человек будет пьянеть понемногу.

Еще одним советом, как следует употреблять алкоголь, поделилась Королева ночи Оля Полякова.

«Нужно пить много воды. Если пить один бокал шампанского и два стакана воды, то вы напьетесь позже», – говорит в эфире «Ранку з Україною» Оля Полякова.

Полякова, Витовская и Зибров поделились рецептами борьбы с похмельем

Оля Полякова

Но когда после веселой вечеринки голова уже трещит, поможет проверенный способ – сок из капусты или соленых помидоров. Павел Зибров утверждает, что такой коктейль поможет.

А вот актриса Ирма Витовская в эфире канала «Украина» раскрыла действенный рецепт напитка, который поднимет на ноги любого.

«Есть такой рецепт, называется «гуслянка». Любая минеральная вода с кефиром – это все выпить, очень сильно «попускает», – призналась Ирма Витовская в интервью «Ранку з Україною».

Полякова, Витовская и Зибров поделились рецептами борьбы с похмельем

Ирма Витовская

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о мистическом начале отдыха в Мексике.

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