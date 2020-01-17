ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 17:06
Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям
Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Багато води і більше калорійної їжі - головний секрет від зірок

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», Павло Зібров, Оля Полякова та Ірма Вітовська зізналися, що допоможе зберегти гостроту розуму при вживанні алкогольних напоїв.

Відмовитись від бокала вина за романтичною вечерею або келиха пива під час перегляду матчу улюбленої команди не кожному під силу. Однак іноді буває, що відчуття міри губиться. Співак Павло Зібров розкриває секрет, що слід з’їсти перед застіллям.

Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям

Павло Зібров

«Треба якісь бутерброди з вершковим маслом їсти, можна рибу, ковбасу, що завгодно. Побільше масла», – ділиться порадою Павло Зібров. Справа в тому, що жирна їжа завадить алкоголю швидко всмоктуватися в кров, тож людина п’янітиме потрохи.

Ще однією порадою, як слід вживати алкоголь, поділилась Королева ночі Оля Полякова.

«Потрібно пити багато води. Якщо питимете один бокал шампанського і дві склянки води, то ви нап’єтеся пізніше», – говорить в ефірі «Ранку з Україною» Оля Полякова.

Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям

Оля Полякова

Та коли після веселої вечірки голова вже тріщить, допоможе перевірений спосіб – сік з капусти або квашених помідорів. Павло Зібров переконує, що такий коктейль допоможе.

А ось акторка Ірма Вітовська в ефірі каналу «Україна» розкрила дієвий рецепт напою, який підійме на ноги будь-кого.

«Є такий рецепт, називається «гуслянка». Будь-яка мінеральна вода з кефіром – це все випити, дуже сильно «попускає», – зізналась Ірма Вітовська в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям

Ірма Вітовська

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про містичний початок відпочинку в Мексиці.

Вся в маму! Дочка Полякової в купальнику підкорила стрункістю в Мексиці Іменинниця Оля Полякова в купальнику спокушає ідеальними формами на пляжі в Мексиці
Новини України Павло ЗібровОля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся