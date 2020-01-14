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Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма "Віддана"

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 16:41
Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма "Віддана"
Фото: ОСКАР

На экранах сети кинотеатров «Оскар» фильм «Віддана» стартует с 16 января.

13 января в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера украинского фильма «Віддана».

Первыми ленту увидели: Юлия Санина и Валерий Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лилия Пустовит, LAUD, Алексей Гладушевский, Ирина Данилевская, Виталина Ющенко, Олимпия Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаев, Ирма Витовская, Наталия Васько, Ирина Костюк, Сергей Созановский, Роман Луцкий, Тоня Ноябрева, Жан Грицфельдт, Кристина Сиволап, Марианна Янушевич, Алеся Романова, Надежда Матвеева, Александра Новикова, Кристина Бобкова, Соломия Витвицкая и многие другие.

О фильме «Віддана»

Віддана. Офіційний трейлер (прем’єра фільму 16.01.2020)

«Віддана» — историческая драма, снятая по мотивам романа «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Лента завораживает с первой секунды и переносит всех зрителей в 1868год. Во время пожара, доктор Ангер потерял жену, однако сумел спасти дочь Адель и Стефанию (дочь домашних рабочих). Он воспитывал девушек, как родных сестер, но через 25 лет границы между ними начинают стираться, а круговорот событий поглощает с головой...

Звездные гости на премьере фильма «Віддана» в Киеве

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Юлия Санина (The Hardkiss)

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

"The Maneken" и Валерий Бебко (The Hardkiss)

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Лилия Пустовит

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

LAUD

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Олимпия Вайтмусташ

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Жан Грицфельдт

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Наталия Васько

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Алексей Гладушевский

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Ирина Данилевская

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Ирма Витовская

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Ахтем Сейтаблаев (на фото - слева)

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Сергей Созановский и Ирина Костюк

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Роман Луцкий

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Роман Луцкий и Соломия Витвицкая

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Наталия Васько и Марианна Янушевич

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Алеся Романова

Юлия Санина, Ирма Витовская, Лилия Пустовит и другие звезды на гала-премьере фильма &quot;Віддана&quot;

Александра Новикова (на фото - слева)

Гости премьеры

Фото: Вероника Монакова, Александр Яловега

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