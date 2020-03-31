Полуголая на полу: Эмили Ратаковски соблазняет горячими фото из личного архива

Эмили Ратаковски – рекордсмен по откровенным фото. Даже во время карантина девушка не перестает демонстрировать миру множество кадров из личного архива. Не так давно она показала кадры, сделанные в собственной постели. Наряд 28-летняя модель и актриса выбрала соблазнительный и необычный – она предстала в образе деловой леди с сексуальными деталями. А затем и вовсе предстала полностью обнаженной – актриса и модель позирует на фоне окна, прикрывшись лишь легкой шторой…

Эмили с Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

И сбавлять обороты Эмили не собирается. В этот раз она показала фото, на котором лежит на полу в одних стрингах и халате. Который, впрочем, практически не прикрывает обнаженное тело красавицы. А компанию ей составил домашний любимец Коломбо. Ратаковски обнимает его одной рукой, соблазнительно прогнувшись. Фотографом наверняка выступил ее муж, так как на лице девушки играет влюбленная и милая улыбка. «Он так устал от прижиманий», – написала Эмили. Подписчики в ответ не стали умиляться псом, а взорвались восторгами и «пылающими» эмодзи от красоты своей любимой инстадивы.

Эмили любит горячие фото (фото: instagram.com/emrata)

Также на днях Эмили решила поднять дух подписчиков, повеселив их. Она опубликовала забавное фото, на котором позирует в полной пены ванной, с маской на лице и с бутылочкой вина. Компанию знойной красавице составил Джон Островский – американская звезда сети Instagram, а по совместительству писатель, актер, модель, винодел и частный предприниматель. «Вдохновение на карантин», – написала девушка, известная страстью к провокациям. Что ж, таким нехитрым способом, с помощью Instagram девушка продолжает заниматься бизнесом даже во время карантина.

Эмили с Джоном (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, самоизоляцию Эмили скрашивает присутствие любимого мужа Себастьяна Бир-МакКларда, а также питомца. Так что времени делать откровенные фото у модели хоть отбавляй. И вскоре она наверняка порадует новым из них.