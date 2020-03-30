ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полностью обнаженная Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами на откровенном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 22:32
Полностью обнаженная Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами на откровенном фото
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель продолжает будоражить сеть

Эмили Ратаковски не привыкать позировать полуобнаженной. Девушка известна своей любовью к откровенным фото, за которые, к слову, ее и любят более 25 миллионов фолловеров. На ее странице можно найти горячие кадры в купальниках, нижнем белье, топлес и даже полностью голой… Но каждый раз 28-летняя модель, актриса и бизнесвумен превосходит саму себя, делая кадры все более откровенными и необычными.

Полностью обнаженная Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами на откровенном фотоЭмили максимально откровенна (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад знойная красавица опубликовала новое фото, на котором предстала полностью голой. Правда, роскошное тело Эмили скрывает невесомая завеса: Ратаковски стоит за шторой на балконе их с мужем дома. Девушка соблазнительно прогнулась, прикрыв грудь рукой и демонстрируя миру свои знаменитые формы. «Солнце проходит через наши шторы – первое, что случается утром…», – добавила она романтическую подпись и обозначила, что фото сделано на прошлой неделе.

Поклонники, разумеется, не могли оставить такое фото без внимания. «Слишком горячо», «Первая», «Ангел», «Я бы хотел быть твоим соседом», «Повезло, конечно, людям в доме напротив»… Были и те, кто не оценил старания Ратаковски, попросив девушку «одеться» и предположив, что она просто «скучает на карантине».

Полностью обнаженная Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами на откровенном фотоМодель восхищает сеть формами (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили во время самоизоляции действительно стала намного более активна. Девушка снимает соблазнительные танцы, показывает фото из собственной постели, архивные фото и делится своими советами, как пережить тяжелые времена. Сама она радуется, что сумела вынести из предыдущего года, который выдался для нее очень сложным, много уроков и научилась заботиться о себе. Также девушка не устает благодарить своих близких, всегда готовых прийти ей на помощь. Первый и самый главный друг Эмили – супруг Себастьян. Огромную роль в жизни Ратаковски играет и домашний любимец – пес Коломбо, которого она в шутку называет сыном.

В костюме на голое тело: Эмили Ратаковски блеснула пышной грудью в соблазнительной съемке Она идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фото
Новости Украины Эмили Ратаковски
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь