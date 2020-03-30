Полностью обнаженная Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами на откровенном фото

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель продолжает будоражить сеть

Эмили Ратаковски не привыкать позировать полуобнаженной. Девушка известна своей любовью к откровенным фото, за которые, к слову, ее и любят более 25 миллионов фолловеров. На ее странице можно найти горячие кадры в купальниках, нижнем белье, топлес и даже полностью голой… Но каждый раз 28-летняя модель, актриса и бизнесвумен превосходит саму себя, делая кадры все более откровенными и необычными.

Эмили максимально откровенна (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад знойная красавица опубликовала новое фото, на котором предстала полностью голой. Правда, роскошное тело Эмили скрывает невесомая завеса: Ратаковски стоит за шторой на балконе их с мужем дома. Девушка соблазнительно прогнулась, прикрыв грудь рукой и демонстрируя миру свои знаменитые формы. «Солнце проходит через наши шторы – первое, что случается утром…», – добавила она романтическую подпись и обозначила, что фото сделано на прошлой неделе.

Поклонники, разумеется, не могли оставить такое фото без внимания. «Слишком горячо», «Первая», «Ангел», «Я бы хотел быть твоим соседом», «Повезло, конечно, людям в доме напротив»… Были и те, кто не оценил старания Ратаковски, попросив девушку «одеться» и предположив, что она просто «скучает на карантине».

Модель восхищает сеть формами (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили во время самоизоляции действительно стала намного более активна. Девушка снимает соблазнительные танцы, показывает фото из собственной постели, архивные фото и делится своими советами, как пережить тяжелые времена. Сама она радуется, что сумела вынести из предыдущего года, который выдался для нее очень сложным, много уроков и научилась заботиться о себе. Также девушка не устает благодарить своих близких, всегда готовых прийти ей на помощь. Первый и самый главный друг Эмили – супруг Себастьян. Огромную роль в жизни Ратаковски играет и домашний любимец – пес Коломбо, которого она в шутку называет сыном.