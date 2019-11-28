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Она идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 20:32
Она идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фото
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель вызвала фурор в сети жаркими кадрами с Мальдив

Эмили Ратаковски верна своему слову - сейчас она вместе с мужем Себастьяном Бир-МакКлардом отдыхает на райских Мальдивских островах и, как и обещала, регулярно делится в сети жаркими снимками. 28-летняя модель и актриса не стесняется демонстрировать свое роскошное тело - так, она похвасталась упругими ягодицами, позируя в микробикини собственного бренда.

После чего сексапильная брюнетка пошла еще дальше и выложила серию кадров, на которых и вовсе запечатлена полностью обнаженной! На черно-белых фото Ратаковски позирует на фоне океана в провокационных позах, которые выгодно подчеркивают ее идеальные формы.

Она идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фото

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Впрочем, кадры сделаны против солнца, так что на них видно лишь темный силуэт модели и сексуальные изгибы ее тела.

Она идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фотоОна идеальна! Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженной на пикантных фото

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Эмили никак не стала подписывать пикантные фото, которые вызвали настоящий фурор в сети. Подписчики знаменитости без устали восхищаются ее точеной фигурой и аппетитными формами.

"Эти фото сводят меня с ума", "Идеальная фигура", "Королева", "Боже, какое тело!", "Невероятные снимки", "Услада для глаз", "С такой фигурой нужно сниматься только голой", "Обожаю тебя", "Само совершенство", — пишут поьзователи сети.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски представила новую линию костюмов. Пиджаки и юбки в четырех оттенках она рекламировала сама, и они буквально с первых дней стали разлетаться по миру. Также красотка пообещала несколько комплектов для дома, в которых каждая девушка, по словам Эмили, будет чувствовать себя настоящей кошечкой.

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Новости Украины отдыхмодельЭмили Ратаковски
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