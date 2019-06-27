Полуголая на пляже: Ким Кардашьян блеснула пышными формами в крошечном бикини

38-летняя знаменитость восхитила новым горячим фото
Ким Кардашьян вслед за своими сестрами Кайли и Кортни решила также показать миру пару пляжных кадров. Но в отличие от них знаменитость не стала придумывать ничего экстраординарного. Все просто и ясно: она лежит на шезлонге на фоне морского пейзажа, всем своим видом (и жестами) показывая, что счастлива и довольна. Впрочем, любое фото с Кардашьян становится Insta-шедевром, а особенно если звезда максимально обнажается, как на данном снимке.
38-летняя красотка позирует в откровенном черном бикини. Лежит она, закинув ногу на ногу, демонстрируя подписчикам свои знаменитые формы во всей красе. Но главная деталь образа, на которой, собственно, и хотела сделать акцент звезда, – солнцезащитные очки. Таким образом она дала понять, что новая серия аксессуаров, которые она разрабатывала в коллаборации с Carolina Lemke, скоро появится в продаже.
Напомним, о сотрудничестве знаменитый бренд и популярная инстадива объявили еще в апреле. Коллекция Carolina Lemke x Kim Kardashian West собрала семь различных моделей, все вдохновленные спортивным стилем. Тогда Ким буквально взорвала сеть стильной рекламной кампанией со своими "клонами".
На днях Ким также представила новую линию нижнего белья под названием Kimono Solutionwear. В него вошли модели преимущественно бежевого оттенка, которые, по задумке Ким, должны были прославлять женственные изгибы. Но с этой серией она попала в международный скандал. Многих японских пользователей сети возмутило название бренда, а также полное несоответствие вещам, продаваемым Ким, и их привычному предмету одежды.
В интернете развернулся целый флешмоб. Пользователи активно выкладывают фото своих кимоно, как бы давая понять, что оно из себя представляет. Без гневных подписей в сторону популярной телезвезды также не обошлось. Многие культуроведы также присоединились к движению, рассказывая, что кимоно для них – символ национальной культуры, который Ким таким образом обидела.