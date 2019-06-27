Напівгола на пляжі: Кім Кардашян похвалилася пишними формами в крихітному бікіні

38-річна знаменитість захопила новим гарячим фото
Кім Кардашьян слідом за своїми сестрами Кайлі і Кортні вирішила показати світу пару пляжних кадрів. Але на відміну від них знаменитість не стала придумувати нічого екстраординарного. Все просто і ясно: вона лежить на шезлонгу на тлі морського пейзажу, всім своїм виглядом (і жестами) показуючи, що щаслива і задоволена. Втім, будь-яке фото з Кардашьян стає Insta-шедевром, а особливо якщо зірка максимально оголюється, як на цьому знімку.
38-річна красуня позує у відвертому чорному бікіні. Лежить вона, закинувши ногу на ногу, демонструючи фоловерам свої знамениті форми у всій красі. Але головна деталь образу, на якій, власне, і хотіла зробити акцент зірка, – сонцезахисні окуляри. Таким чином вона дала зрозуміти, що нова серія аксесуарів, які вона розробляла в колаборації з Carolina Lemke, скоро з'явиться в продажі.
Нагадаємо, про співпрацю знаменитий бренд і популярна инстадива оголосили ще в квітні. Колекція Carolina Lemke x Kim Kardashian West зібрала сім різних моделей, всі натхненні спортивним стилем. Тоді Кім буквально підірвала мережу стильною рекламною кампанією зі своїми "клонами".
На днях Кім також представила нову лінію білизни під назвою Kimono Solutionwear. До нього увійшли моделі переважно бежевого відтінку, які, за задумом Кім, повинні були прославляти жіночні вигини. Але з цією серією вона потрапила в міжнародний скандал. Багатьох японських користувачів мережі обурила назва бренду, а також повна невідповідність речей, що продає Кім, і їх звичного предмета одягу.
В інтернеті розгорнувся цілий флешмоб. Користувачі активно викладають фото своїх кімоно, даючи зрозуміти, що воно з себе представляє. Без гнівних підписів у бік популярної телезірки також не обійшлося. Багато культурознавці також приєдналися до руху, розповідаючи, що кімоно для них – символ національної культури, який Кім таким чином образила.