Напівгола на пляжі: Кім Кардашян похвалилася пишними формами в крихітному бікіні

Кім Кардашьян слідом за своїми сестрами Кайлі і Кортні вирішила показати світу пару пляжних кадрів. Але на відміну від них знаменитість не стала придумувати нічого екстраординарного. Все просто і ясно: вона лежить на шезлонгу на тлі морського пейзажу, всім своїм виглядом (і жестами) показуючи, що щаслива і задоволена. Втім, будь-яке фото з Кардашьян стає Insta-шедевром, а особливо якщо зірка максимально оголюється, як на цьому знімку.

Нове фото Кім підірвало мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна красуня позує у відвертому чорному бікіні. Лежить вона, закинувши ногу на ногу, демонструючи фоловерам свої знамениті форми у всій красі. Але головна деталь образу, на якій, власне, і хотіла зробити акцент зірка, – сонцезахисні окуляри. Таким чином вона дала зрозуміти, що нова серія аксесуарів, які вона розробляла в колаборації з Carolina Lemke, скоро з'явиться в продажі.

Кардашьян любить фото в купальниках (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, про співпрацю знаменитий бренд і популярна инстадива оголосили ще в квітні. Колекція Carolina Lemke x Kim Kardashian West зібрала сім різних моделей, всі натхненні спортивним стилем. Тоді Кім буквально підірвала мережу стильною рекламною кампанією зі своїми "клонами".

Нова лінія білизни Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях Кім також представила нову лінію білизни під назвою Kimono Solutionwear. До нього увійшли моделі переважно бежевого відтінку, які, за задумом Кім, повинні були прославляти жіночні вигини. Але з цією серією вона потрапила в міжнародний скандал. Багатьох японських користувачів мережі обурила назва бренду, а також повна невідповідність речей, що продає Кім, і їх звичного предмета одягу.

До скандалів Кім також не звикати (фото: instagram.com/kimkardashian)

В інтернеті розгорнувся цілий флешмоб. Користувачі активно викладають фото своїх кімоно, даючи зрозуміти, що воно з себе представляє. Без гнівних підписів у бік популярної телезірки також не обійшлося. Багато культурознавці також приєдналися до руху, розповідаючи, що кімоно для них – символ національної культури, який Кім таким чином образила.