Полуголая Эмили Ратаковски похвасталась безупречным телом и сияющей кожей

Эмили Ратаковски – любительница демонстрировать свое роскошное тело во всех ракурсах – порадовала новыми кадрами. Девушка опубликовала пару новых снимков, сделанных в домашней обстановке. Главный акцент в них – на сияющей коже, которую 28-летняя красотка подчеркнула хайлайтером. А также на украшениях из новой коллекции бренда молодой бизнесвумен – Inamorata. Серьги в форме женского тела, а также несколько цепочек с подвесками – вот и все, что надето на Ратаковски. А потому фото, хоть и кадрированные, получились весьма жаркими. «Зимнее свечение», – написала Эмили под фото. С натуральным макияжем и растрепанными волосами, она выглядит соблазнительной и женственной. За что получила массу комплиментов от своих поклонников.

Модель порадовала новыми фото (фото: instagram.com/emrata)

Также Эмили продолжает публиковать фото со своим любимым мужем Себастьяном. Напомним, недавно она показала их совместные выходы в свет. Первый – на роскошное мероприятие, куда Эмили надела белое мини-платье, а Себастьян – классический костюм. А второй – расслабленный, для баскетбольной игры. Туда девушка примерила джинсы, топ и пуховик. А ее супруг – свитшот и брюки.

Девушка обожает своего пса (фото: instagram.com/emrata)

Еще один стильный образ на каждый день пара продемонстрировала несколько дней назад. Эмили и Себастьян отправились на прогулку с любимым псом Коломбо, которого они в шутку называют своим сыном. Спортивные брюки, яркие свитера, теплые шапки, кроссовки и объемные красочные пуховики – кажется, влюбленные решили продемонстрировать свой топ комфортных вещей для заснеженного Нью-Йорка. В подписи Эмили, которая просто обожает своего пса, написала, что это первый снег для ее воспитанника. А потому вызвала волну умиления от фолловеров.