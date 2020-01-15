В пир и в мир: Эмили Ратаковски демонстрирует два безупречных образа в разных стилях

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Девушка засыпала сеть фото с любимым

Эмили Ратаковски – знаменитая любительница экспериментов и смелых выходов. Как известно, 28-летняя красотка обожает примерять самые разные образы и наряды – от откровенных купальников своего бренда до шикарных платьев от мировых кутюрье. И смотрятся они на ней на все сто! А в этот раз девушка решила продемонстрировать, что сдержанные образы ей тоже к лицу.

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Модель, блогер и бизнесвумен поделилась снимками со своим любимым. Пара направлялась на вечеринку после оглашения победителей 25th Critics' Choice Awards, поэтому супруги нарядились торжественно. Девушка выбрала шифоновое мини-платье, пиджак оверсайз белого цвета и дополнила образ крупными металлическими кольцами-серьгами с камнями. А ее муж выбрал классический пиджак в сером тоне и черную футболку, официальность его наряда разбавили две цепочки на шее.

Эмили выглядит просто потрясающе! (фото: instagram.com/emrata)

Макияж Эмили выбрала сдержанный – в максимально естественных тонах, сделав акцент на шиммере – все лицо покрыто влажным золотистым блеском и буквально сияет свежестью. Поклонники оценили лук от их любимой светской дивы и оставили под фото множество комментариев: «Вот это я понимаю – наряд!», «ДА этому лицу!», «Ты просто идеальна!»…

Эмили с мужем на игре (фото: instagram.com/emrata)

Через несколько дней пара вновь порадовала совместным выходом – пара отправилась на баскетбольную игру, чтобы поддержать любимую команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь влюбленные выбрали расслабленные и комфортные наряды. Эмили надела голубые джинсы, кроп-топ с модным принтом тай-дай, а завершил образ укороченный темно-синий пуховик. Муж красотки выбрал джинсы и свитшот с забавным принтом.