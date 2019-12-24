Полуголая в бассейне: Тина Кунаки блеснула пышными формами в крошечном бикини

Тина Кунаки, как и многие другие звезды, решила на Рождество отправиться в лето. Для путешествия она выбрала Рио-де-Жанейро. На первом фото, которое показала модель в своем микроблоге еще три дня назад, она позирует на живописном пляже в откровенном купальнике. Девушка сидит на песке, повернувшись к камере спиной и распустив по плечам длинные мокрые волосы. Несмотря на то что Тина сидит достаточно далеко, ее роскошную фигуру фолловеры сразу отметили. "Красотка", "восхитительна", "идеальна" – пишут они…

Тина в Рио (фото: instagram.com/tinakunakey)

Несколько часов назад Кунаки решила пополнить свой аккаунт новыми "горячими" фото. Девушка запостила несколько кадров, сделанных в бассейне. На первом фото она широко улыбается. Второй снимок получился более загадочным и нежным. На лице модели нет и капли косметики, и она просто светится молодостью и красотой. Несмотря на то что Тина стоит в воде, ее фигура в крошеном черном купальнике отлично видна. Впрочем, для полноты картины 22-летняя модель опубликовал в сториз короткий бумеранг, где акцент сделан именно на ее роскошном теле.

Девушка выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/tinakunakey)

Нужно отметить, что Тина пока что не рассказала, с кем отдыхает. Муж девушки – Венсан Кассель – также не стал публиковать фото на своей странице. Но скорее всего, влюбленные отдыхают вместе. Как минимум, об этом говорит счастливое лицо Кунаки.

Тина любит пляжные фотосессии (фото: instagram.com/tinakunakey)

К слову, в одном из недавних интервью девушка рассказала о первой встрече с Венсаном. По словам юной красавицы, она никого не искала. Более того – ее сердце было разбито после расставания с парнем, с которым они были вместе 3 года. Но стоило ей увидеть Венсана, как она поняла: это судьба! Тина утверждает, что у нее не было и тени сомнения в любимом мужчине. Интересно, что при знакомстве она понятия не имела, что перед ней звезда мирового масштаба. Оказывается, девушка выросла, практически не вникая в кинематограф – ее детство прошло на пляжах. Так что о том, что в мужья судьба ей подыскала одного из самых знаменитых актеров в мире, она узнала намного позже.