Молода и прекрасна: Тина Кунаки блеснула роскошной грудью в откровенном бикини

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Юная супруга Венсана Касселя показала новое селфи

Тина Кунаки – известная модель, которая построила неплохую карьеру в фешн-бизнесе еще до того, как прославиться на весь мир в качестве жены Венсана Касселя. Первые шаги в модельном бизнесе малышка сделала еще в 8 лет – она принимала участие в рекламных кампаниях Roxy, Billabong и Quicksilver. Но родители девочки считали, что в таком возрасте рано думать о карьере манекенщицы, настояв на том, чтобы Тина сосредоточилась на учебе.

Тину обожает камера (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тем не менее, от судьбы ей уйти не удалось. В 19 лет красотка дебютировала на показе Jean Paul Gaultier, где произвела настоящий фурор. За запоминающуюся эффектную внешность, роскошные формы и пластичность ее полюбили многие фотографы. Девушка приняла участие в массе съемок и украсила не одно глянцевое издание.

Венсан и Тина обожают друг друга (фото: instagram.com/vincentcassel)

Сейчас, когда Кунаки стала женой знаменитого актера, ее слава и популярность возросли. Что только на руку модельным агентам и брендам. Девушка продолжает сниматься в проектах, украшать глянцевые обложки и рекламировать одежду. Хотя все-таки больше времени, чем работе, она уделяет любимому мужу и дочери, которая появилась на свет весной этого года.

Венсан и Тина на Гавайях (фото: instagram.com/vincentcassel)

Сейчас Венсан и Тина отдыхают на Гавайях, откуда постят множество счастливых совместных кадров. Недавно Тина просто засыпала сеть снимками с Венсаном, признаваясь ему в любви. Сам Венсан не отстает. Вчера он показал, как они с Тиной покоряют океан на серфе.

Новое соблазнительное селфи Тины (фото: instagram.com/tinakunakey)

Но и на соблазнительные селфи Тина также время находит. Недавно она опубликовала фото, где позирует в розовом купальнике. Загорелая сияющая кожа, выразительные глаза, пухлые губы, копна пышных волос и роскошная грудь… Выглядит она просто великолепно! По всей видимости, материнство пошло девушке на пользу. К слову, о том, как Кунаки удалось всего за пару месяцев поле родов вернуться в такую прекрасную форму, в сети уже слагают легенды. Сама же она демонстрирует, что лучший способ быть стройной и красивой – влюбленность и много путешествий!