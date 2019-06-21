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Счастливы вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют любовь и чувство юмора

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 21:27
Счастливы вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют любовь и чувство юмора
Венсан Кассель и Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Знаменитости наслаждаются обществом друг друга

Тина Кунаки и Венсан Кассель с момента начала своих отношений – главные герои светских хроник. Знаменитости не раз подвергались критике за существенную разницу в возрасте. Тем не менее совместные счастливые кадры, которые регулярно появлялись на страницах актера и модели в сети, явно доказывают, что их чувства подлинные, а недоброжелатели только портят время зря. Особенно любит постить многочисленные селфи с мужем Тина. До и во время беременности она не ленилась выкладывать их чуть ли не каждый день. Сейчас, по всей видимости, время Кунаки занято воспитанием малышки Амазони, и фото стало на порядок меньше. Поэтому каждый новый совместный кадр становится сенсацией в сети.  

Счастливы вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют любовь и чувство юмораВенса Кассель и Тина Кунаки поделились новым забавным кадром (фото: instagram.com/tinakunakey) 

Так вышло и с последним снимком, который опубликовала Тина на днях. На фото, сделанном в Лос-Анджелесе, красавица еле заметно улыбается, кокетливо взявшись одной рукой за воротник серого джинсового пиджака, а второй держа телефон. Зато Кассель в своей лучшей манере добавил снимку экспрессии и юмора. Он наклонился, чтобы попасть в кадр, и широко улыбнулся, скорчив забавную гримасу. "Ты", – лаконично написала любящая жена своему обожаемому супругу, отметив на фото. По всей видимости, фото сделано на прогулке. Об этом говорит минимум макияжа на лице Тины и любимый кэжуал-стиль Венсана. Он, к слову, вновь выбрал свой любимый головной убор – кепи.

Счастливы вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют любовь и чувство юмораСчастливы вместе: Венсан Кассель и Тина Кунаки демонстрируют любовь и чувство юмораВпрочем, у них их целая коллекция (фото: instagram.com/tinakunakey) 

В сториз 22-летняя красотка показала также забавное видео. Они едут в машине, музыка на всю громкость, и Венсан громко подпевает, обращаясь к Тине: "Малышка, слушай!". Тина выглядит совсем иначе, чем на фото: на губах у нее яркая оранжевая помада, в ушах – серьги с камнями, а на пальцах крупные кольца. Она демонстративно медленно переводит камеру на Касселя, выразительно жуя жвачку с надменным выражением лица, а затем громко смеется. Актер же не поменял свой образ, разве что сменил кепи на другого оттенка. Выглядят они довольными и счастливыми.   

Что и отметили с удовольствием многочисленные поклонники – яркое жизнерадостное фото собрало массу приятных комментариев и лайков.  

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