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Підкорювати нові вершини: Каменських в пікантному міні поділилася планами на 2020 рік

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 11:51
Підкорювати нові вершини: Каменських в пікантному міні поділилася планами на 2020 рік
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася своїм ефектним новорічних образом

Настя Каменських зустріла Новий рік 2020 без коханого чоловіка - Потапу довелося полетіти в Єгипет по роботі. Проте співачка не стала сильно засмучуватися, адже вони з чоловіком ще обов'язково відсвяткують разом! До речі, в новорічну ніч стало відомо, що артистка приєдналася до тренерського складу головного вокального шоу Голос країни-10, де буде сидіти у подвійному кріслі разом з Потапом.

А поки Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовій міні-сукні темно-бордового кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем. Сережки-висульки, красива зачіска і яскравий макіяж доповнюють елегантний лук артистки.

"Ну що? Як ви зустріли #2020? Я - з планами на неймовірно крутий, динамічний і успішний рік. Давайте ми з вами будемо розширювати горизонти, підкорювати нові вершини і проживати кожен день так, щоб пишатися кожною хвилиною свого життя. Згодні?" - прокоментувала знімок Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки засипали її компліментами і душевними побажаннями на Новий рік.

  • З новим годооооом!!!!
  • Даааааа!!!! Тільки так!!!!
  • Сама сама
  • З Новим роком ! Бажаю вам щастя, здоров'я і благополуччя
  • Красуня
  • Шикарна
  • З Новим роком. Настуся пишаюся вами ви молодчинка. Успіхів вам підкорення нових творчих вершин
  • Моя улюблена красуня
  • Богиня
  • Ти прекрасна як завжди. Люблю тебе
  • Настя, ти суперская...Згодна з тобою. У цьому чудовому році буде все відмінно і чудово... треба любити життя і любити жити
  • Ви така чудова, гордість країни. Бажаю Вам в новому році всього, що не можна купити за гроші

Підкорювати нові вершини: Каменських в пікантному міні поділилася планами на 2020 рік

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася підбіркою найяскравіших образів 2019, які вона продемонструвала на шоу Х-фактор 10.

Поруч з Потапом: Каменських стала тренером ювілейного сезону шоу Голос країни-10 "Буду кайфувати": Каменських з екстремальним декольте зарядила новорічною мотивацією
Новини України Настя Каменськихобраз
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