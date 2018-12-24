Пока идет суд о разводе: Ани Лорак поделилась грустным фото

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники призвали артистку не грустить и отправиться отдохнуть

В понедельник, 24 декабря состоялось первое заседание суда, где рассматривается дело о расторжении брака украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. На первое слушание в суд не приехала ни артистка, ни ее супруг - в здание Шевченковского суда прибыли только адвокаты пары. Однако на своей странице в Instagram звезда поделилась новым селфи.

На снимке Каролина сидит в машине и грустно смотрит в камеру. Исполнительница никак не подписала фото.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

За несколько часов фото набрало почти 50 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинство подписчиков отметили, что певица выглядит очень грустной, призвали ее не вешать нос и посоветовали съездить отдохнуть.

"Не надо переживать что не делаеться, все к лучшему";

"Опыт вчерашнего дня был для чего-то нужен... Но самое лучшее ждёт впереди! Он может уже за поворотом";

"Каролина, конец - это всегда начало чего-то нового. Вы достойны самого лучшего!";

"Не грустите, у вас все будет хорошо!!! Просто по-другому быть не может! Вы же - наш лучик солнышка. Старайтесь чаще впускать в свою жизнь тепло и радость.. Наша любовь всегда рядом с вами, помните это";

"Каролина не грусти возьми отпуск и отдохни";

"Очень грустные глаза";

"Не грустить!!! Новый год принесёт новые чувства!! Желаю от всей души женского счастья!!!" - пишут слова поддержки в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод 4 декабря. Предполагаемая причина развода - измены Мурата.

Напомним, что Ани Лорак сделала однозначный намек на отношения с продюсером.

До этого мы писали, что Ани Лорак засветила палец без кольца после новости о разводе.

Видео: РБК-Украина