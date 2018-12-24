Поки йде суд про розлучення: Ані Лорак поділилася сумним фото

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Прихильники закликали артистку не сумувати і відправитися відпочити

У понеділок, 24 грудня відбулося перше засідання суду, де розглядається справа про розірвання шлюбу української співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. На перше слухання у суд не приїхала ні артистка, ні її чоловік - в будівлю Шевченківського суду прибули тільки адвокати пари. Однак на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася новим селфі.

На знімку Кароліна сидить в машині і сумно дивиться в камеру. Виконавиця ніяк не підписала фото.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

За кілька годин фото набрало майже 50 тисяч лайків і сотні коментарів. Більшість підписників відзначили, що співачка виглядає дуже сумною, закликали її не вішати ніс і порадили з'їздити відпочити.

"Не треба переживати що не робиться, все на краще";

"Досвід вчорашнього дня був для чогось потрібен... Але найкраще чекає попереду! Воно може вже за поворотом";

"Кароліна, кінець - це завжди початок чогось нового. Ви гідні самого кращого!";

"Не сумуйте, у вас все буде добре!!! Просто по-іншому бути не може! Ви ж - наш промінчик сонечка. Намагайтеся частіше впускати у своє життя тепло і радість.. Наша любов завжди поруч з вами, пам'ятайте це";

"Кароліна не сумуй візьми відпустку і відпочинь";

"Дуже сумні очі";

"Не сумувати!!! Новий рік принесе нові почуття!! Бажаю від усієї душі жіночого щастя!!!" - пишуть слова підтримки в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення 4 грудня. Передбачувана причина розлучення - зради Мурата.

Нагадаємо, що Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером.

До цього ми писали, що Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення.

Відео: РБК-Україна