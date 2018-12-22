Ани Лорак засветила палец без кольца после новости о разводе

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица пришла на шоу "Голос" с дочкой

Известная украинская певица-запроданка Ани Лорак показала подписчикам руки без кольца после новости о разводе. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном фото Ани Лорак видно вместе с дочкой Софией, которую она обнимает обеими руками. При этом на руках певицы не видно ни одного кольца.

Фото: Ани Лорак сдочкой (instagram.com/anilorak)

При этом поклонники исполнительницы обратили внимание на нежный образ девочки.

"Вырастет очень красивой, гармоничной девушкой", - сказал пользователь Wildroza.

"Какая прелестная мамочка. Защищает руками свой бриллиантик", - подчеркнула юзер Екатерина Русан.

"Две девочки-припевочки. Молодцы", - уточнил пользователь Зайченко.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод в начале декабря, а суд состоится 24 декабря.

Кроме того мы писали, что возможным поводом для развода певицы Ани Лорак с ее супругом стала его неверность. В интернете появились кадры, на которых Мурат держит в объятиях молодую красавицу Яну Беляеву. Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от стройной брюнетки, обнимал ее и гладил по бедру.

В первом интервью после известия о разводе Лорак рассказала о том, как ее изменил последний непростой год и какие выводы для себя она сделала. По словам певицы, она перестала быть жертвой и стала больше заботиться о себе и своих интересах.

Видео: РБК-Украина