Ани Лорак официально подала на развод: стала известна дата суда

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Суд о расторжении брака состоится в декабре

Слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод 4 декабря. Об этом сообщается на сайте Шевченковского суда.

В реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, зафиксирован иск Каролины Куек (настоящее имя певицы) к Мурату Налчаджиоглу о расторжении брака.

Скриншот с сайта Шевченковского суда (sh.ki.court.gov.ua)

Судебное разбирательство по разводу Лорак назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

Скриншот с сайта Шевченковского суда (sh.ki.court.gov.ua)

Пока что ни Каролина, ни Мурат информацию о разрыве отношений не прокомментировали.

15 августа 2018 года Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину - девятилетие совместной жизни.

Певица вышла замуж за Мурата в августе 2009 года. А 9 июня 2011 года у пары родилась дочь София. О том, с кем останется девочка, также неизвестно.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой (instagram.com/muratnalca)

Напомним, предполагаемой причиной развода Ани Лорак с мужем стала публичная измена Мурата летом этого года. Тогда супруга певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от стройной брюнетки, обнимал ее и гладил по бедру.

Ранее мы сообщали, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Юрист, который разбирается в бракоразводных моментах, рассказал, что данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Мы также писали, что что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Видео: РБК-Украина