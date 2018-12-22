Ани Лорак сделала однозначный намек на отношения с продюсером

Фото: (instagram.com/anilorak)

Артисты на совместном снимке выглядят счастливыми, считают фанаты

Известная украинская певица, которая недавно официально заявила о разводе с Муратом Налчаджиоглу, была замечена в объятиях известного продюсера Олега Бондарчука, который продвигает также Светлану Лободу и певца Alekseev. Все бы ничего, если бы звезды не обменивались взаимными любовными признаниями в комментариях. Компрометирующая фотография опубликована на странице Бондарчука в Instagram. Интересно, что Лорак снимками с Бондарчуком не делится.

"Снова вместе, снова рядом)", — неоднозначно написал продюсер в подписи к совместному снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/olegbodnarchuk

Фото: (instagram.com/olegbodnarchuk)

В комментариях посчитали, что звезды состоят в отношениях.

"Красивых два лица )", "Лучшие", "Шикарные", "Вы просто лучший", "Красивая пара", "Любимая певица", "Рады за вас", "Любимые наши", "Классная парочка! Вы вместе вытворяете супермегакрутые творения! Будьте счастливы и радуйте нас всегда своими творениями!", "Это новая любовь?" — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/olegbodnarchuk

Подозрения фанатов частично подтвердились: звезды обменялись "сердечками" в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/olegbodnarchuk

Напомним, что ранее Ани Лорак засветила палец без кольца после новости о разводе.

Ранее Лорак высказалась о разводе.

Видео: video.rbc.ua