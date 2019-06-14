Похудевшая Гайтана похвасталась точеной фигурой в купальнике

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Певица показала, как загорает в бассейне

Украинская певица Гайтана в последнее время заметно похудела и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. В недавнем интервью она рассказала, что подобных впечатляющих результатов ей помогли добиться аквааэробика, а также бокс. На своей странице в Instagram артистка показала, как любит проводить время летом, а заодно продемонстрировала обновленные формы.

На своей странице в Instagram Гайтана опубликовала жаркое фото - на нем исполнительница в слитном черном купальнике загорает, лежа на надувном матрасе в бассейне. Она приняла соблазнительную позу и игриво смотрит в объектив.

"Вы любите загорать? Не упускайте лето", - прокомментировала знаменитость.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Певица также поделилась милой историей о своем отце.

"Мой отец посмеялся надо мной, когда я сказала что у нас жара и до 17:00 я стараюсь на улице не появляться. В ответ, он мне рассказал, что у них в Конго "зима" и целых 22 градуса . Холодно им там. Мы похихикали друг над другом ;)

Я очень переживаю за здоровье отца, иногда ему плохо, он часто не признается...

Родители наши заслуживают большего внимания и уважения. Пусть все будут здоровы", - написала Гайтана.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Подписчики отметили, что она выглядит просто потрясающе и оставили свои отзывы.

Выглядите потрясающе

Вау!

Гайтана, хочу отметить, что очень рад видеть Вас такой как и всегда раньше, молодой, яркой, красивой и счастливой украинской звездой!!

Очень люблю

Гарно виглядаєш

Гайтана дякую тобі за цей пост! Дай Боже здоровья та долгая літа всім нашим батькам!

Гайтана, ну какая же Вы прекрасная!!! хитов Вам! мы нуждаемся в Ваших лучах

Вы очень красивая. Скажите, пожалуйста, как вы следите за своей фигурой?) Хотите в спорт зал и правильно притаитесь?)) Расскажите свой секрет

Скриншот комментариев (instagram.com/gaitana_music)

Напомним, ранее Гайтана поразила фанатов откровенным фото.

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