Похудевшая Гайтана похвасталась точеной фигурой в купальнике

Певица показала, как загорает в бассейне
Украинская певица Гайтана в последнее время заметно похудела и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. В недавнем интервью она рассказала, что подобных впечатляющих результатов ей помогли добиться аквааэробика, а также бокс. На своей странице в Instagram артистка показала, как любит проводить время летом, а заодно продемонстрировала обновленные формы.
На своей странице в Instagram Гайтана опубликовала жаркое фото - на нем исполнительница в слитном черном купальнике загорает, лежа на надувном матрасе в бассейне. Она приняла соблазнительную позу и игриво смотрит в объектив.
"Вы любите загорать? Не упускайте лето", - прокомментировала знаменитость.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Певица также поделилась милой историей о своем отце.
"Мой отец посмеялся надо мной, когда я сказала что у нас жара и до 17:00 я стараюсь на улице не появляться. В ответ, он мне рассказал, что у них в Конго "зима" и целых 22 градуса . Холодно им там. Мы похихикали друг над другом ;)
Я очень переживаю за здоровье отца, иногда ему плохо, он часто не признается...
Родители наши заслуживают большего внимания и уважения. Пусть все будут здоровы", - написала Гайтана.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Подписчики отметили, что она выглядит просто потрясающе и оставили свои отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/gaitana_music)
Напомним, ранее Гайтана поразила фанатов откровенным фото.
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