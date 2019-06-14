Схудла Гайтана похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Співачка показала, як засмагає в басейні
Українська співачка Гайтана останнім часом помітно схудла і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою. У недавньому інтерв'ю вона розповіла, що таких вражаючих результатів їй допомогли добитися аквааеробіка, а також бокс. На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як любить проводити час влітку, а заодно продемонструвала оновлені форми.
На своїй сторінці в Instagram Гайтана опублікувала спекотне фото - на ньому виконавиця в злитному чорному купальнику засмагає, лежачи на надувному матраці в басейні. Вона прийняла звабливу позу і грайливо дивиться в об'єктив.
"Ви любите засмагати? Не втрачайте літо", - прокоментувала знаменитість.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Співачка також поділилася милою історією про свого батька.
"Мій батько посміявся наді мною, коли я сказала що у нас спека і до 17:00 я намагаюся не з'являтися на вулиці. У відповідь, він розповів мені, що у них в Конго "зима" і цілих 22 градуси . Холодно їм там. Ми похихотіли один над одним ;)
Я дуже переживаю за здоров'я батька, іноді йому погано, він часто не зізнається...
Батьки наші заслуговують більшої уваги і поваги. Нехай всі будуть здорові", - написала Гайтана.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Підписники відзначили, що вона виглядає просто приголомшливо і залишили свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/gaitana_music)
Нагадаємо, раніше Гайтана вразила фанатів відвертим фото.
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