Як же схожі! Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики

Пара не соромиться демонструвати почуття на камеру
Потап і Настя Каменських невтомно балують шанувальників фотозвітами зі своєї мексиканського відпустки. Артисти не упускають можливості поділитися цікавим контентом і впустити фанів у своє особисте життя, показавши, чим займаються навідпочинку. Пара викликає фурор ніжним і дбайливим ставленням один до одного і, незважаючи на солідний стаж стосунків, Потап і Настя виглядають і поводяться, як молодята під час медового місяця. На черговому ефектному знімку співачка позує з коханим чоловіком і зізнається, що у щирих почуттях.
Артистка з'явилася в образі прекрасної амазонки або східної принцеси. На ній – легке коротке романтичне плаття в дрібний квітковий принт з тонким паском-шнуроком на талії. Екзотична прикраса - незвичайний обруч з масивної підвіскою з безліччю срібних монет, що прикрашає лоб.
Потап обійняв кохану дружину і міцніше притягнув до себе, поклавши руку трохи вище талії, а Настя накрила своєю долонею пальці чоловіка.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
"Даруйте любов і будьте коханими! Це окрилює і надихає", - написала вона мотивуючий текст.
Шанувальники пари прийшли в захват від гармонії, що панує у відносинах зірок. Також багато з них зазначили, що поруч з дружиною Потап помолодшав.
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Раніше Настя Каменських в бікіні розохотила мережу гарячим фото прямо з басейну.