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Як же схожі! Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.01.2020 - 11:41
Як же схожі! Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара не соромиться демонструвати почуття на камеру

Потап і Настя Каменських невтомно балують шанувальників фотозвітами зі своєї мексиканського відпустки. Артисти не упускають можливості поділитися цікавим контентом і впустити фанів у своє особисте життя, показавши, чим займаються навідпочинку. Пара викликає фурор ніжним і дбайливим ставленням один до одного і, незважаючи на солідний стаж стосунків, Потап і Настя виглядають і поводяться, як молодята під час медового місяця. На черговому ефектному знімку співачка позує з коханим чоловіком і зізнається, що у щирих почуттях.

Артистка з'явилася в образі прекрасної амазонки або східної принцеси. На ній – легке коротке романтичне плаття в дрібний квітковий принт з тонким паском-шнуроком на талії. Екзотична прикраса - незвичайний обруч з масивної підвіскою з безліччю срібних монет, що прикрашає лоб.

Потап обійняв кохану дружину і міцніше притягнув до себе, поклавши руку трохи вище талії, а Настя накрила своєю долонею пальці чоловіка.

Як же схожі! Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Даруйте любов і будьте коханими! Це окрилює і надихає", - написала вона мотивуючий текст.

Шанувальники пари прийшли в захват від гармонії, що панує у відносинах зірок. Також багато з них зазначили, що поруч з дружиною Потап помолодшав.

  • Ви дуже гарна пара!
  • В повітрі витає любов
  • Як же ви підходите один одному
  • Як же ви схожі
  • Настя схожа на Амазонку
  • Ви чудова пара
  • Найкращі
  • Красиві
  • Як же Леша все-таки посвіжішав за останній рік! Прямо молодше став виглядати! Настя, це ж твоя заслуга!
  • Які ж ви класні
  • Потап помолодшав

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в бікіні розохотила мережу гарячим фото прямо з басейну.

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