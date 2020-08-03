Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Популярная телеведущая Ольга Фреймут отправилась на долгожданный отдых - вместе с мужем Владимиром Локотко и младшими детьми она улетела в Турцию, где релаксирует на берегу моря в Белеке. В своем Instagram она поделилась яркими и трогательными семейными кадрами.

Так, счастливая Ольга позировала в объятиях супруга, нежно прильнув к нему. Для пляжного отдыха ведущая выбрала шелковый белый топ на бретелях и длинную плиссированную юбку мятного цвета, которые дополнила кожаными балетками.

Также Фреймут показала очаровательный кадр с младшей дочкой Евдокией, которая украшала маме волосы яркими цветами.

А в разделе сториз 38-летняя ведущая показала кадр с пляжа с сыном Валерием, а также снимок брата и сестры с черепашкой.

Ольга Фреймут растрогала семейными фото с мужем и детьми из Турции (фото: instagram.com/freimutolia)

Фолловеры Ольги пришли в восторг от нежных семейных фото и отметили, что маленькая Евдокия очень похожа на папу.

Ой, даже в профиль видно, что дочка похожа на папу)

Вы очень красивая

Євдокія мамусі квітами волосся звеселила

Какая вы крошка по сравнению с мужем

Ось це вже ваша донечка доросла

Красивая семья

Ніжна і прекрасна жінка

Класссссные, хорошего отдыха

Справжні фото. Ви дуже красиві!

Яка ж вже доросла доця

Очень крутые !

Як Нiжно

Такі гармонічні. Дуже класні

Яка Ви тендітна. Приклад для більшості дівчат

Копія тато збоку!

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Фреймут раскрыла секреты своего стиля, который отличается изысканностью и элегантностью.