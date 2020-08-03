Похожа на папу: Ольга Фреймут умилила кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции

Трогательные семейные кадры вызвали настоящий восторг у поклонников ведущей
Популярная телеведущая Ольга Фреймут отправилась на долгожданный отдых - вместе с мужем Владимиром Локотко и младшими детьми она улетела в Турцию, где релаксирует на берегу моря в Белеке. В своем Instagram она поделилась яркими и трогательными семейными кадрами.
Так, счастливая Ольга позировала в объятиях супруга, нежно прильнув к нему. Для пляжного отдыха ведущая выбрала шелковый белый топ на бретелях и длинную плиссированную юбку мятного цвета, которые дополнила кожаными балетками.
Также Фреймут показала очаровательный кадр с младшей дочкой Евдокией, которая украшала маме волосы яркими цветами.
А в разделе сториз 38-летняя ведущая показала кадр с пляжа с сыном Валерием, а также снимок брата и сестры с черепашкой.
Ольга Фреймут растрогала семейными фото с мужем и детьми из Турции (фото: instagram.com/freimutolia)
Фолловеры Ольги пришли в восторг от нежных семейных фото и отметили, что маленькая Евдокия очень похожа на папу.
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Ранее Ольга Фреймут раскрыла секреты своего стиля, который отличается изысканностью и элегантностью.