Сама элегантность: Ольга Фреймут раскрыла секреты своего стиля

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая рассказала, какими правилами руководствуется при выборе образов

Известная телеведущая Ольга Фреймут придерживается сдержанного и элегантного стиля, которому стараются подражать множество украинок. Она регулярно демонстрирует в сети свои эффектные образы, вдохновляя женщин личным примером. В новой публикации знаменитость похвасталась новым изысканным луком, а заодно и решила поделиться с поклонниками секретами своего стиля.

Ольга опубликовала фото, на котором запечатлена в длинном белом платье с черными вставками и рукавами, а также откровенным декольте. Свой лук она дополнила черными босоножками на каблуке с бантиками, а также роскошной укладкой и естественным макияжем. Образ получился очень женственным и изящным.

К слову, Фреймут призналась, что этому платью уже 6 лет!

Ведущая рассказала, какими правилами она руководствуется при выборе нарядов и образов.

"7 особенностей моего стиля



1. Никогда не покупаю одежду с пометками «final sale”. Это в основном то, что никому не подошло. И низкая цена - не причина покупать лишнее.



2. Выбираю одежду однотонную. Цвета - понятные, базовые, которые комбинируются между собой - черный, белый, кремовый, серый. Красный - мой спасительный цвет, одеваюсь так, когда хочется обильных комплиментов.



Узоры и ядовитые тона очень капризные. Неудачно подобранные, удешевляют и старят.



3. Имею знаковые платья «долгожители». На фото - платьице от @luviofficial, 2014 года, и босоножки @celine 2013



4. Не стираю то, что стирать нельзя. Знаю, химчистка - удовольствие не для экономных, но это единственный выход спасти гардероб.



Ольга Фреймут покорила стильным черно-белым нарядом с пикантным декольте (фото: instagram.com/freimutolia)

5. Покупаю не остромодные, а стильные вещи. Для меня «платье, которое носят все в этом сезоне» - униформа, пусть и недешевая.



Люблю одежду дорогих тканей, изысканных брендов, которые на рынке более 10 лет, и такую, что подходит именно мне.



6. Забочусь, чтобы новая вещь комбинировалась минимум с тремя единицами моего гардероба.



7. Не копирую стиль дочери @zlata_mitchell . Хотя признаю - Злата модная девушка. Нет ничего хуже, чем пьяная женщина, или та, которая молодится", - поделилась секретами теледива.

Напомним, ранее Ольга Фреймут раскрыла правила делового этикета в сети.