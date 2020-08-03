Схожа на тата: Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині

Зворушливі сімейні кадри викликали справжнє захоплення у шанувальників ведучої
Популярна телеведуча Ольга Фреймут вирушила на довгоочікуваний відпочинок - разом з чоловіком Володимиром Локотко і молодшими дітьми вона полетіла до Туреччини, де релаксує на березі моря в Белеку. У своєму Instagram вона поділилася яскравими і зворушливими сімейними кадрами.
Так, щаслива Ольга позувала в обіймах чоловіка, ніжно пригорнувшись до нього. Для пляжного відпочинку ведуча вибрала білий шовковий топ на бретелях і довгу плісировану спідницю м'ятного кольору, які доповнила шкіряними балетками.
Також Фреймут показала чарівний кадр з молодшою донькою Євдокією, яка прикрашала мамі волосся яскравими квітами.
А в розділі сториз 38-річна ведуча показала кадр з пляжу з сином Валерієм, а також знімок брата і сестри з черепашкою.
Ольга Фреймут зворушила сімейними фото з чоловіком і дітьми з Туреччини (фото: instagram.com/freimutolia)
Фолловери Ольги прийшли в захват від ніжних сімейних фото і зазначили, що маленька Євдокія дуже схожа на тата.
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Раніше Ольга Фреймут розкрила секрети свого стилю, який відрізняється вишуканістю і елегантністю.