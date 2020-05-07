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"Похорошели на карантине": Брежнева подурачилась на камеру с Меладзе и подросшей дочкой

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Певица с семьей спели песенку про коронавирус

Во время самоизоляции у Веры Брежневой появилось свободное время, которое певица тратит на общение с поклонниками и семью. Так, артистка стала вновь вести свой блог о красоте и саморазвитии, в котором делится секретами стройности и ухода за собой. Также она стала намного чаще показывать любимого мужа Константина Меладзе, кадры с которым раньше очень редко появлялись в ее аккаунте. Новым забавным видеороликом Вера не на шутку повеселила поклонников!

В кадре 38-летняя певица, ее младшая дочь Сара и 56-летний продюсер вместе поют песню Артура Саркисяна "Коронавирус, корона, уходи с нашего района". При этом Вера наложила забавный фильтр, который изменяет лица людей на видео - делает их крупнее и более растянутыми.

Поклонники пришли в неописуемый восторг - менее чем за сутки ролик набрал больше 800 тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие фолловеры признались, что очень смеялись над видео и поблагодарили Брежневу за позитив.

У нас страсть: Вера Брежнева разоткровенничалась о самоизоляции с Константином Меладзе

  • Истерика
  • Как вы все похорошели на карантине
  • Ой не могу, даже от смеха хрюкаю
  • Всегда смотрим на вас с улыбкой! Счастливые вы!
  • Самый эффектный получился Костя! Появилось его нутро грузинское
  • Спасибо за поднятое настроение !
  • Ахаха Вераааа!!!! Вы все прелесть!!!!
  • Обожаю Вас, какие вы классные
  • Спасибо за позитив!
  • Супер!
  • Ржака!.люблю вас.
  • а это вы от карантина такие стали или просто маска?

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, старшая дочь Веры Брежневой Соня неожиданно жестко дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее внешность и фигуру.

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