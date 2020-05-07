"Погарнішали на карантині": Брежнєва подурачилась на камеру з Меладзе і підрослою донькою

Співачка з сім'єю заспівали пісеньку про коронавірус
Під час самоізоляції у Віри Брежнєвої з'явився вільний час, який співачка витрачає на спілкування з шанувальниками і сім'ю. Так, артистка знову стала вести свій блог про красу і саморозвиток, в якому ділиться секретами стрункості і догляду за собою. Також вона стала набагато частіше показувати коханого чоловіка Костянтина Меладзе, кадри з яким раніше дуже рідко з'являлися в її записі. Новим забавним відеороликом Віра не на жарт повеселила шанувальників!
В кадрі 38-річна співачка, її молодша дочка Сара і 56-річний продюсер разом співають пісню Артура Саркісяна "Коронавірус, корона, йди з нашого району". При цьому Віра наклала кумедний фільтр, який змінює обличчя людей на відео - робить їх крупніше й більш розтягнутими.
Шанувальники прийшли в невимовний захват - менш ніж за добу ролик набрав понад 800 тисяч переглядів і сотні коментарів. Багато фоловерів зізналися, що дуже сміялися над відео і подякували Брежнєвій за позитив.
У нас пристрасть: Віра Брежнєва розговорилася про самоізоляцію з Костянтином Меладзе
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, старша дочка Віри Брежнєвої Соня несподівано жорстко дала відсіч хейтерам, які розкритикували її зовнішність і фігуру.