Подкрадывается ностальгия: Осадчая покорила изысканным осенним образом накануне важной даты

Ведущая очаровала солнечными фото в женственном образе
Катя Осадчая умеет быть разной – уверенной и экстравагантной в кадре, задавая звездам неудобные и провокационные вопросы, домашней и уютной в кругу семьи, расслабленной и вдохновленной во время путешествий, но всегда неизменно остается стильной. Осень и свое 37-летие (ведущая 12 сентября празднует день рождения) теледива решила встретить в женственной солнечном образе и порассуждала о смене времени года и ностальгии из-за перемен.
Ведущая опубликовала в Instagram осенние кадры в летящем шифоном платье-миди апельсинового приглушенного оттенка с бантом на шее. Она собрала сзади волосы, выпустив пару завитых локонов на лицо. Ведущая держит в руках букет из пожелтевших листьев.
"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написал Катя, которая завтра, в субботу отпразднует 37-летие.
Катя Осадчая в женственном ярком платье встречает осень (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники оценили женственный и воздушный образ Кати и не оставили ее без комплиментов. К слову, в "сторис" она показала первые подарки.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Тина Кароль рассекретила детали начала романа Кати Осадчей и Юрия Горбунова.