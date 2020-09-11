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Подкрадывается ностальгия: Осадчая покорила изысканным осенним образом накануне важной даты

Автор: Lite

Ведущая очаровала солнечными фото в женственном образе

Катя Осадчая умеет быть разной – уверенной и экстравагантной в кадре, задавая звездам неудобные и провокационные вопросы, домашней и уютной в кругу семьи, расслабленной и вдохновленной во время путешествий, но всегда неизменно остается стильной. Осень и свое 37-летие (ведущая 12 сентября празднует день рождения) теледива решила встретить в женственной солнечном образе и порассуждала о смене времени года и ностальгии из-за перемен.

Ведущая опубликовала в Instagram осенние кадры в летящем шифоном платье-миди апельсинового приглушенного оттенка с бантом на шее. Она собрала сзади волосы, выпустив пару завитых локонов на лицо. Ведущая держит в руках букет из пожелтевших листьев.

"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написал Катя, которая завтра, в субботу отпразднует 37-летие.

Катя Осадчая в женственном ярком платье встречает осень (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили женственный и воздушный образ Кати и не оставили ее без комплиментов. К слову, в "сторис" она показала первые подарки.

  • Сукня неймовірна!
  • Неймовірно гарна
  • Супер, красива. Ваш колір
  • Вы очень красивая женщина
  • Дуже гарні фото
  • Красуня.Тендітна та ніжна
  • Гарна
  • Прекрасна
  • Неймовірна
  • Как же красиво! Словами не передать

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль рассекретила детали начала романа Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

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Новости Украины Катя Осадчая