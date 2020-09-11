Підкрадається ностальгія: Осадча підкорила вишуканим осіннім образом напередодні важливої дати

Ведуча зачарувала сонячними фото в жіночому образі
Катя Осадча вміє бути різною – впевненою і екстравагантною в кадрі, задаючи зіркам незручні та провокаційні питання, домашньою і затишною в колі сім'ї, розслабленою і натхненною під час подорожей, але завжди незмінно залишається стильною. Осінь і своє 37-річчя (ведуча 12 вересня святкує день народження) теледіва вирішила зустріти в жіночною сонячному образі і поміркувала про зміну пори року і ностальгію через мінливість життя.
Ведуча опублікувала в Instagram осінні кадри в повітряній шифоновій сукні-міді апельсинового приглушеного відтінку з бантом на шиї. Вона зібрала ззаду волосся, випустивши пару завитих локонів на обличчя. Ведуча тримає в руках букет з пожовклого листя.
"Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36", - написав Катя, яка завтра, в суботу, відсвяткує 37-річчя.
Катя Осадча в жіночній яскравій сукні зустрічає осінь (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники оцінили жіночний і повітряний образ Каті і не залишили її без компліментів. До речі, в "сторіс" вона показала перші подарунки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розсекретила деталі початку роману Каті Осадчої та Юрія Горбунова.