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"Подбросить дровишек?" Лобода в белье раззадорила сеть роскошным бюстом

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.07.2019 - 17:31
"Подбросить дровишек?" Лобода в белье раззадорила сеть роскошным бюстом
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Певица заинтриговала поклонников своим заявлением

Светлана Лобода умеет мастерски подогреть интерес поклонников – они с нетерпением ждут от нее новых откровенных клипов, хиитовых песен, но с неменьшим замиранием сердца любуются пикантными кадрами в Instagram. На свежем снимке артистка предстала перед многочисленной армией фанов в нижнем белье и заинтриговала подписью к кадру.

На фото Светлана сидит с телефонном в руках. В кадре – роскошный бюст звезды в черном бюстгальтере. Она приподняла солнечные очки и что-то рассматривает на экране гаджета, будто не замечая, как ее снимают со стороны. На шее у певицы красуется множество цепочек со всевозможными кулонами.

"Читаю. Думаю, подбросить ли еще дровишек....?" - написала звезда, раззадорив поклонников намеком на более откровенные кадры в будущем, которые будет активно обсуждать вся интернет-общественность.

&quot;Подбросить дровишек?&quot; Лобода в белье раззадорила сеть роскошным бюстом

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам идея артистки пришлась по душе. Они заявили что только "за" то, чтобы звезда чаще баловала их своими откровениями и демонстрировала роскошные формы во всей красе.

"Вызывайте пожарных! Намечается сильнейшее возгорание", "Надо иногда жару поддавать", "Вы не сожгите нас своей сексуальностью, будьте добры", "Вы очень милая!", "Красавица!", "По-моему здесь солнцезащитные очки нужны, чтоб не ослепнуть от красоты", - писала "разогретая" интернет-публика.

 

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода показала фото со старшей дочкой Евой и умилила фанов живыми и эмоциональными кадрами.

Кстати, Лобода обольстила поклонников бесконечными ногами в облегающем платье, точно повторившем ее волнующие изгибы.

К слову,  Лобода похвасталась шикарным прессом. Певица показала ролик, на котором запечатлена в белом пиджаке и черном кожаном лифчике.

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