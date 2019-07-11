"Підкинути дров?" Лобода в білизні розохотила мережу розкішним бюстом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка заінтригувала шанувальників своєю заявою

Світлана Лобода вміє майстерно підігріти інтерес шанувальників – вони з нетерпінням чекають від неї нових відвертих кліпів, хиитовых пісень, але з неменшим завмиранням серця милуються пікантними кадрами в Instagram. На свіжому знімку артистка з'явилася перед багаточисленною армією фанів в нижній білизні і заінтригувала подписом до кадру.

На фото Світлана сидить з телефонному в руках. В кадрі – розкішний бюст зірки в чорному бюстгальтері. Вона підняла сонячні окуляри і щось розглядає на екрані гаджета, ніби не помічаючи, як її знімають зі сторони. На шиї у співачки красується безліч ланцюжків зі всілякими кулонами.

"Читаю. Думаю, підкинути ще дрівець....?" - написала зірка, заінтригувавши шанувальників натяком на більш відверті кадри в майбутньому, які активно обговорюватиме вся інтернет-громадськість.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам ідея артистки припала до душі. Вони заявили, що тільки "за" те, щоб зірка частіше балувала їх своїми одкровеннями і демонструвала розкішні форми у всій красі.

"Викликайте пожежників! Намічається сильний спалах", "Треба іноді піддавати жару", "Ви не спаліть нас своєю сексуальністю, будьте ласкаві", "Ви дуже мила!", "Красуня!", "По-моєму тут сонцезахисні окуляри потрібні, щоб не осліпнути від краси", - писала "розігріта" інтернет-публіка.

Скріншот коментарів

Раніше Світлана Лобода показала фото зі старшою донькою Євою і зворушила фанів живими і емоційними кадрами.

До речі, Лобода звабила шанувальників нескінченними ногами у відвертій сукні, що повторила її хвилюючі вигини.

До слова, Лобода похвалилася шикарним пресом. Співачка показала ролик, на якому зображена в білому піджаку і чорному шкіряному ліфчику.