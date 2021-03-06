Что подарить на 8 Марта: топ беспроигрышных идей от Жени Кота

1. Телефон

"Современные девушки обожают фотографироваться, ежедневно публиковать что-то красивое в Instagram. Почему бы не порадовать их новым телефоном с классной камерой?" – говорит хореограф.

2. Белье

По мнению танцовщика, красивый набор нижнего белья – беспроигрышный вариант. Но узнать размер, который носит ваша дама сердца, стоит заранее.

3. Украшения

"Кольцо, серьги, подвеска, цепочка, браслетик. От таких подарков девушка всегда будет в восторге. Правда, уточню, что не советую дарить часы. У нас с женой, например, это правило существует давно. Не дарим эту вещь друг другу, ведь считаем, что нужно покупать ее самостоятельно", – добавляет звезда.

Евгений Кот (фото: пресс-служба "Нового канала")

4. Картина

Главное, чтобы подарок был сделан с сердцем.

"Да, довольно неожиданно. Но, поверьте, такой подарок, сделанный своими руками, точно растопит ее сердце. Сейчас есть много вариантов нарисовать что-то красивое самостоятельно, даже если думаете, что вы этого делать не умеете. Мастер-классы, уроки или, банально, картины "по цифрам". Кстати, девушке тоже можете сделать такой подарок", – говорит Кот.

5. Поход в SPA-салон

Такой интерактивный подарок можно использовать даже вместе. Приятное времяпровождение и релакс обеспечены, добавляет хореограф.

6. Косметика

"Можно выбрать набор хорошей, качественной косметики. Это всегда поднимает девушкам настроение. Посмотрите, чем она пользуется, и подарите что-то похожее. А еще лучше выбрать набор из натуральной, недешевой косметики. Сейчас это очень трендовая вещь. Есть много интересных производителей. Особенно украинских", – советует танцор.

Евгений Кот (фото: пресс-служба "Нового канала")

7. Духи

Вроде бы и банально, но это один из лучших вариантов подарка на 8 Марта. Главное знать, какие запахи ей нравятся.

"И, мужчины, не забывайте, что к каждому подарку обязательно должен прилагаться букет весенних цветов. Это вещь, без которой вообще не может быть прекрасного праздника всех женщин. Must-have, как говорится. Хорошего всем празднования!" – добавил Евгений.