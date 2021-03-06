Що подарувати на 8 Березня: топ безпрограшних ідей від Жені Кота

1. Телефон

"Сучасні дівчата обожнюють фотографуватися, щодня публікувати щось красиве в Instagram. Чому б не порадувати їх новим телефоном з класною камерою?" – каже хореограф.

2. Білизна

На думку танцівника, гарний набір білизни – безпрограшний варіант. Але дізнатися розмір, який носить ваша дама серця, варто заздалегідь.

3. Прикраси

"Каблучка, сережки, підвіска, ланцюжок, браслетик. Від таких подарунків дівчина завжди буде в захваті. Щоправда, уточню, що не раджу дарувати годинник. У нас із дружиною, наприклад, це правило існує давно. Не даруємо цю річ одне одному, адже вважаємо, що потрібно купувати її самостійно", – додає зірка.

Євген Кот (фото: пресслужба "Нового каналу")

4. Картина

Головне, щоб подарунок був зроблений з серцем.

"Так-так, доволі неочікувано. Але, повірте, такий подарунок, зроблений власноруч, точно розтопить її серце. Зараз є багато варіантів намалювати щось красиве самостійно, навіть якщо думаєте, що ви цього робити не вмієте. Майстер-класи, уроки чи, банально, картини "за цифрами". До речі, дівчині теж можете зробити такий подарунок.", – каже Кіт.

5. Похід у SPA-салон

Такий інтерактивний подарунок можна використовувати навіть разом. Приємне проведення час і релакс забезпечені, додає хореограф.

6. Косметика

"Можна обрати набір хорошої, якісної косметики. Це завжди піднімає дівчатам настрій. Подивіться, чим вона користується, і подаруйте щось схоже. А ще краще обрати набір з натуральної, недешевої косметики. Зараз це дуже трендова річ. Є багато цікавих виробників. Особливо українських", – радить танцюрист.

Євген Кот (фото: пресслужба "Нового каналу")

7. Духи

Начебто і банально, але це один з кращих варіантів подарунка на 8 Березня. Головне знати, які запахи їй подобаються.

"І, чоловіки, не забувайте, що до кожного подарунку обов’язково має додаватися букет весняних квітів. Це річ, без якої взагалі не може бути прекрасне свято всіх жінок. Must-have, як то кажуть. Хорошого всім святкування!" – додав Євген.