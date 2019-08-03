"Почувствуй себя ангелом": Екатерина Кухар примерила крылья на вершине небоскреба

Украинская прима-балерина и судья проекта Танцы со звездами Екатерина Кухар сейчас путешествует по США, изучая разные уголки этой живописной и такой разной страны. Ранее танцовщица делилась атмосферными фото из Лас-Вегаса и национального парка в пустыне рядом с ним, теперь же она гуляет по Лос-Анджелесу.

В "городе ангелов" Екатерина и сама смогла почувствовать себя ангелом и даже примерила крылья! Причем сделала это на огромной высоте - на 70 этаже одного из небоскребов. Эффектным фото артистка поделилась на своей странице в Instagram и рассказала о впечатлениях от такого приключения.

На снимке Кухар запечатлена на смотровой площадке у панорамного окна, за которым открывается захватывающий дух вид на город. Кроме того, на стекле нарисованы красочные раскинутые крылья, которые будто растут из спины танцовщицы. Екатерина одета в мини-платье с разноцветным принтом, которое очень гармонично подошло по цветовой гамме к ее ангельским крылышкам.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"70-ый этаж.... Не могу поверить, что согласилась на эту "авантюру". Завяжите мне глаза и спустите обратно на землю... Страшно не только смотреть вниз через огромные стёкла, но и просто подниматься на скоростном лифте, в котором создаётся впечатление, что ты УЖЕ НА АТТРАКЦИОНЕ "свободный подъем или свободное падение", так как органы твои, по ощущениям, остаются где-то в точке отправления... Недавно в Лос-Анджелесе владельцы 73-этажной башни-банка приготовили для любителей экстрима настоящий сюрприз, (тем самым конечно же привлекая новых посетителей и клиентов)). Как вы понимаете, мы просто НЕ МОГЛИ такое пропустить!

С наружной части здания, прямо из окон 70-го этажа выросла прозрачная стеклянная труба. Огибая фасад, она спускается на 69-й этаж. И все для того, чтобы каждый желающий смог проехаться в ней на резиновом коврике. Только представьте:вы словно парите в небе над огромным городом! Что называется, почувствуйте себя ангелом над городом ангелов!)) And have fun!" - поделилась балерина.

Отметим, что она отдыхает в Америке вместе с мужем и коллегой по сцене Александром Стояновым.

Фото: Екатерина Кухар в Лас-Вегасе (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики засыпали Кухар восхищенными комментариями, отмечая, что эти крылья будто были созданы специально для нее и она настоящая райская птица.

Эти крылья созданы для вас!по цвету и форме)) будто бы выросли,как только вы поднялись!

Жар птица

Ваше платье так гармонирует с этими крыльями, как будто они ваши. Невольно вспомнила ваш танец на танцях з зірками под песню Джамали "Крила" : Чому ти обрав мене?

Восхищаюсь Вашей грацией. Вот прямо ангел

Розкішна

Крылья под Ваше платье рисовали

Атмосферное фото, как с обложки журнала) спасибо, что рассказываете о таких интересных местах!)) аж захотелось побывать там)

Крылатая богиня

Платье как специально под рисунок крыльев...очень красиво!

Вам очень идут крылья))

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением в цыганку. В таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.

Кроме того, Екатерина Кухар не перестает удивлять кадрами с балетных постановок, так, недавно она произвела фурор в сети пластичным фото.