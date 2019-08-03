"Відчуй себе ангелом": Катерина Кухар приміряла крила на вершині хмарочоса

Українська прима-балерина і суддя проекту Танці з зірками Катерина Кухар зараз подорожує по США, вивчаючи різні куточки цієї мальовничої і такої різної країни. Раніше танцівниця ділилася атмосферними фото з Лас-Вегаса і національного парку в пустелі поруч з ним, тепер же вона гуляє по Лос-Анджелесу.

У "місті ангелів" Катерина і сама змогла відчути себе ангелом і навіть приміряла крила! Причому зробила це на величезній висоті - на 70 поверсі одного з хмарочосів. Ефектним фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram і розповіла про враження від такої пригоди.

На знімку Кухар відображена на оглядовому майданчику біля панорамного вікна, за яким відкривається захоплюючий дух вид на місто. Крім того, на склі намальовані барвисті розкинуті крила, які ніби ростуть зі спини танцівниці. Катерина одягнена в міні-сукню з кольоровим принтом, яка дуже гармонійно підійшла за колірною гамою до її ангельських крилець.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"70-ий поверх.... Не можу повірити, що погодилася на цю "авантюру". Зав'яжіть мені очі і спустіть назад на землю... Страшно не тільки дивитися вниз через величезні стекла, але і просто підніматися на швидкісному ліфті, в якому створюється враження, що ти ВЖЕ НА АТРАКЦІОНІ "вільний підйом або вільне падіння", так як органи твої, за відчуттями, залишаються десь в точці відправлення... Нещодавно в Лос-Анджелесі власники 73-поверхової вежі-банку приготували для любителів екстриму справжній сюрприз, (тим самим звичайно ж залучаючи нових відвідувачів і клієнтів)). Як ви розумієте, ми просто НЕ МОГЛИ таке пропустити!

З зовнішньої частини будівлі, прямо з вікон 70-го поверху зросла прозора скляна труба. Огинаючи фасад, вона спускається на 69-й поверх. І все для того, щоб кожен бажаючий зміг проїхатися в ній на гумовому килимку. Тільки уявіть:ви немов літаєте в небі над величезним містом! Що називається, відчуйте себе ангелом над містом ангелів!)) And have fun!" - поділилася артистка.

Відзначимо, що вона відпочиває в Америці разом з чоловіком і колегою по сцені Олександром Стояновим.

Фото: Катерина Кухар в Лас-Вегасі (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники засипали Кухар захопленими коментарями, зазначаючи, що ці крила ніби були створені спеціально для неї і вона справжня райська птиця.

Ці крила створені для вас!за кольором і формою)) ніби виросли,як тільки ви піднялися!

Жар птиця

Ваше плаття так гармонує з цими крилами, як ніби вони ваші. Мимоволі згадала ваш танець на танцях з зірками під пісню Джамали "Крила" : Чому ти обрав мене?

Захоплююся Вашою грацією. Ось прямо ангел

Розкішна

Крила під Ваше плаття малювали

Атмосферне фото, як з обкладинки журналу) спасибі, що розповідаєте про такі цікаві місцях!)) аж захотілося побувати там)

Крилата богиня

Плаття, як спеціально під малюнок крил...дуже красиво!

Вам дуже йдуть крила))

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар здивувала несподіваним перевтіленням в циганку. У такому образі балерина скоро постане у новому українському серіалі.

Крім того, Катерина Кухар не перестає дивувати кадрами з балетних постановок, так, нещодавно вона викликала фурор в мережі пластичним фото.