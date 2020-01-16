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Відчула недобре: Адель зважилася на кардинальне схуднення заради найдорожчої людини

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 13:12
Відчула недобре: Адель зважилася на кардинальне схуднення заради найдорожчої людини
Адель (фото: vanityfair.com)

Багато шанувальників Адель гадають, що ж стало справжньою причиною її схуднення

Радикальне схуднення 31-річної Адель стало несподіванкою для мільйонів її шанувальників у всьому світі. Співачка довгий час не виходила на публіку і "не світилася" на світських заходах. Поки на початку 2020 року папараці не засікли відому британку на одному з пляжів Карибського моря. Мережу миттєво облетіли знімки схудлої Адель, яку було просто не впізнати. Співачка, яка раніше відрізнялася своїми пишними формами, за короткий термін змогла схуднути на 45 кілограмів! І дійсно змінилася до невпізнаваності.

Цікаво, що сама Адель поки що веде себе скромно. І не поспішає ні хвалитися, ні коментувати свої результати. Натомість за неї це роблять близькі друзі. Які раніше розповіли, що основний акцент в схудненні Адель зробила на правильному харчуванні. Фізичні навантаження були мінімальними, так як британка не особливий фанат фітнесу.

Відчула недобре: Адель зважилася на кардинальне схуднення заради найдорожчої людини

Відчула недобре: Адель зважилася на кардинальне схуднення заради найдорожчої людини

Скріншоти: instagram.com/adeleinitaly

Також стало відомо про найголовнішу мотивацію і першопричину, на яку покладалася співачка під час нелегкого шляху. З'ясувалося, що рухатися до заповітних форм виконавицю мотивував її син - 7-річний Анджело. До речі, на Карибах співачка відпочивала з сином. Однак суворо забороняла кому-небудь його фотографувати.

Так, за інформацією друзів Адель, вона стала переживати за своє здоров'я, яке останнім часом похитнулося, їй пару раз ставало справді зле. Це налякало співачку, вона задумалася про маленького сина.

  • Для Адель це не просто втрата ваги. Вона зробила це з метою зміцнити здоров'я. Вона хоче залишатися здоровою заради свого сина, і хоча їй було важко зберегти новий режим тренувань, вона дотримується його", - цитує слова джерела Daily Mail.

В процесі схуднення Адель було дуже складно, але вона жодного разу не зупинилася і не піддалася ліні.

Перше, що зробила Адель, - практично повністю відмовилася від цукру. Також їй підійшла система живлення, яку дотримуються також мати і сестра Кейт Міддлтон - так звана сіртфуд-дієта. Вона включає в себе багаті антиоксидантом ресвератролом продукти: фініки, яблука, цитрусові, гречка, волоські горіхи, руколла, петрушка, чорниця, полуниця.

Відчула недобре: Адель зважилася на кардинальне схуднення заради найдорожчої людини

Зазначимо, що Адель народила сина в жовтні 2012 року. Батьком дитини є бізнесмен Саймон Конекі. Як розповідала раніше сама Адель, з Саймоном вони таємно одружилися в 2017 році на закритій церемонії в особняку в Лос-Анджелесі. Але вже через два роки, у квітні 2019-го Адель підтвердила інформацію про розрив з Саймоном. Офіційно шлюборозлучний процес завершився у вересні 2019-го.

Проте співачка і не думала сумувати. Як вона висловилася одному зі ЗМІ: "Раніше я плакала, тепер потію".

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