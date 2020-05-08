"Побеждает не сильнейший": Потап удивил высказываниями о победителе Голоса страны и тренерах

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Продюсер поделился своими наблюдениями о проекте Голос страны

Потап не скрывает, что скептически относится к результатам вокального проекта Голос страны и довольно неоднозначно высказался о самом проекте. Теперь же он решил детально поделиться своим мнением о победителе юбилейного сезона и особенностях шоу, а также рассказал об особом распределении ролей между звездными тренерами. Об этом Потап и его коллега Алексей Завгородний–"Позитив" поговорили с лидером группы O.Torvald Женей Галичем в рамках программы "2POPodcast" на одноименном YouTube-канале.

Рэпер отметил, что в вокальном шоу наметилась тенденция, когда побеждает не сильный вокалист, а цепляющая история.

"Если бы это было соревнование по спортивному порядку, то тогда, конечно, побеждал бы сильнейший. А в "Голосе" побеждает не сильнейший вокалист, а так получилось, что начала побеждать от года к году история, персонаж. Но не любой проект называется "Голос"... И люди голосуют, голосуют честно и, мало того, только за украинцев", - убежден рэпер.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Так, Потап и Позитив вспомнили, что только в проекте "Голос. Дети" дважды побеждали представители других стран – в четвертом сезоне Данэлия Тулешова из Казахстана, а в пятом - Александр Зазарашвили из Грузии. Во взрослом формате проекта всегда победа доставалась украинским артистам.

"Украинцы голосуют за украинцев. Даже если украинец вокалист не самый лучший, но у него хорошая история, а рядом стоят казах, казашка поют на два порядка лучше, чем украинец. А еще украинец из комманды Тины Кароль… Тогда побеждает украинец", - отметил Потап.

"Тина Кароль 10 сезонов участвовала в шоу Голос и пять раз побеждала. Она суперпобедитель "Голоса", - отозвался о коллеге Потап.

Видео: YouTube/2POPodcast

Также продюсер рассказал о распределении ролей звездных тренеров. Он отметил, что основная аудитория зрителей проекта – женщины 32+.

"MONATIK потому, что он популярный, идет вверх, летит как комета, развивается. Потап и Настя… Как без легенды? В прошлом знаменитый дуэт на сцене, теперь дуэт как муж и жена, пример любящей семьи. Тина Кароль, потому что певица и как отожествление всех женщин, которые себя видят в ней и точно так же сопереживают ее трагедии, с ней поют, грустят. Дан Балан как секс-символ", – разложил все по полочкам Потап.

К слову, 8 мая Потап отмечает день рождения. Именинника первой поздравила жена Настя Каменских.